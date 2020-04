Essendo legato molto allo sviluppo della rete, il mercato del gioco è in continua espansione. E per gioco intendiamo sia il mondo degli operatori di betting e casino che le piattaforme di videogiochi online e non. Riguardo il primo contesto è evidente che la nascita dei casino live online e le scommesse virtuali stia spostando l’attenzione sul potersi dilettare sempre ed ovunque, senza limitazioni di sorta nel mondo reale. Ancor più variegato è il discorso sui videogiochi che puntano tutto sulle innovazioni grafiche e sul coinvolgimento psicofisico dei player nel gioco.

La diffusione dei giochi online live

Partendo dall’analisi degli operatori che gestiscono il betting e i casino online, è facile capire la strada intrapresa in base alla presenza di nuovi giochi online direttamente sui siti dei bookmaker. Su questo vi rimando al nostro focus dove trovare tutte le informazioni sui casino online certificati AAMS. Ovunque sta andando per la maggiore la comparsa dei casinò live online, la novità maggiore dato che l’utente viene catapultato in una sala reale direttamente tramite pc. Si mettono da parte i software automatici, sin qui dominatori dell’online, per lasciare il posto ai croupier in carne ed ossa.

Il mondo del betting è sempre più virtuale

Ha invece una finalità diversa la spinta verso le scommesse virtuali, ovvero quella di rendere disponibili eventi sportivi in qualsiasi momento del giorno. Perde dunque importanza il fatto che sia notte inoltrata, e non ci siano eventi reali in corso da seguire. Si potrà sempre avere avvenimenti a portata di clic grazie ai software online che mettono a disposizione a ripetizione gare di calcio, levrieri e cavalli, per adesso.

Non è da escludere, in virtù della mole di gioco che cresce esponenzialmente, che presto si arrivi anche all’introduzione di altri sport in questa tipologia di scommesse virtuali. La prima evoluzione è già avvenuta dato che è cresciuto di molto il numero di quote presenti rispetto all’uscita sul mercato.

La nascita degli eSports

Oltre alle scommesse virtuali una grande diffusione la stanno avendo gli eSports.

L’importanza della grafica nei videogiochi di oggi

Di cosa si tratta? Di scommesse su. Dal punto di vista sportivo il calcio ha fatto indubbiamente da traino, conavanti a tutti. Ora però anche le competizioni motoristiche prendono piede in virtù della scesa in pista virtuale dei piloti più famosi del mondo che si cimentano dai divani di casa mentre i campionati sono in stand-by.

Senza dubbio quella della grafica è una questione vitale per chi progetta i videogames oggi. Tutto deve apparire il più reale possibile per dare un’esperienza di gioco sempre più introspettiva. Lo si capisce col fatto che tra le principali novità nei giochi odierni sia proprio la partecipazione emozionale quella più richiesta. I prodotti che vanno per la maggiore sono i giochi in prima persona, in cui il player si cala totalmente nella parte del protagonista.

I giochi sempreverde e gli adattamenti alle novità di oggi

Va considerato che alcuni giochi da console o online siano diventati col tempo dei veri e propri must. Senza poterli citare tutti è giusto ricordarne qualcuno che ha fatto la storia: Super Mario; Tetris, Pacman ecc ecc. A vederle oggi, le versioni originali sembrato totalmente fuori dal contesto del mondo dei giochi online, per questo le case di produzione corrono spesso ai ripari riadattandole ai nuovi standard tramite trame rese più intricate e giocabilità meno rigida.