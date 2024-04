Ultime Notizie » BigMama » Noemi, Ermal Meta e BigMama al Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma

Noemi e Ermal Meta saranno i conduttori principali del Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma, organizzato da Cgil, Cisl e Uil presso il Circo Massimo. BigMama si esibirà nella prima parte dello spettacolo. L’evento sarà con ingresso gratuito e trasmesso in diretta tv su Rai 3 (dalle ore 15:15 alle ore 00:15) e diretta radiofonica su Rai Radio 2, oltre che in streaming su RaiPlay e Rai Italia. Ci sarà anche un’anteprima live (alle ore 13:15) esclusiva su Rai Play, condotta da BigMama.

Noemi: Una Voce Emergente della Musica Italiana

Noemi è una cantante italiana, nata il 25 gennaio 1982 a Roma. Ha guadagnato notorietà partecipando alla seconda edizione del talent show “X Factor” nel 2009, dove si è classificata al secondo posto. Da allora ha pubblicato diversi album e singoli di successo, consolidando la sua carriera nel panorama della musica italiana.

Ermal Meta: Il Cantautore Poliedrico con un Messaggio Profondo

Ermal Meta, nato il 20 aprile 1981 a Fier, Albania, si è distinto per il suo stile musicale eclettico che spazia dal pop al rock, con influenze folk ed elettroniche.

BigMama: Martina Maggiali e il Suo Impegno Sociale Attraverso la Musica

La sua carriera è stata segnata da successi significativi, tra cui la vittoria al Festival di Sanremo nel 2018 con il brano “Non mi avete fatto niente”, in coppia con Fabrizio Moro. Le sue canzoni sono caratterizzate da testi profondi e melodici che affrontano tematiche universali, guadagnandosi l’apprezzamento di un vasto pubblico.

BigMama, il nome d’arte di Martina Maggiali, è una cantautrice italiana nata il 10 marzo 1991 a Roma. La sua musica fonde elementi di pop, soul, funk e jazz, creando un’esperienza unica per gli ascoltatori. Ha debuttato nel 2012 con l’album “The Cover Mama”, ottenendo successo grazie alle sue interpretazioni coinvolgenti di brani celebri internazionali. Oltre alla sua carriera musicale, BigMama è nota anche per il suo impegno sociale e politico, esprimendosi su questioni come l’uguaglianza di genere e la giustizia sociale attraverso la sua musica, guadagnandosi così il rispetto e l’ammirazione di molti.

Per ulteriori informazioni sull’evento e gli artisti coinvolti, è possibile visitare il sito ufficiale www.primomaggio.net.