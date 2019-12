Concerto Capodanno 2020 Vienna Venezia in diretta Rai e Streaming Online RaiPlay.

Gli appuntamenti tradizionali del Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna e il Concerto di Capodanno di Venezia dal Teatro La Fenice: entrambi in diretta e in replica in televisione, anche streaming. Quest’anno a dirigere l’orchestra di Vienna ci sarà il lettone Andris Nelsons. L’Orchestra Filarmonica di Vienna eseguirà, tra le altre, il Walzer Freuet Euch des Lebens e la Radetzky-Marsch. Tra le esecuzioni dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, quest’anno diretta da Myung-Whun Chung, “Nessun dorma” da Turandot di Giacomo Puccini e “Sempre Libera degg’io” da La Traviata di Verdi. Il concerto si chiude come sempre con Giuseppe Verdi: il Coro “Va’ pensiero sull’ali dorate” da Nabucco e il festoso brindisi “Libiam ne’ lieti calici” da La traviata.

Concerto Capodanno Vienna Venezia in diretta tv e streaming online: quando e dove vederli.

Gli eventi, come da tradizione, saranno trasmessi in diretta sulle Reti Rai. Il concerto di Vienna, il più famoso e amato al mondo, sarà trasmesso mercoledì 1 gennaio 2020 alle 13:30, su Rai2. Il concerto di Capodanno di Venezia sarà in diretta su Rai1, lo stesso giorno alle ore 12:20 e in replica al pomeriggio, ore 18:30, su Rai5. Entrambi gli eventi sono streaming online con l’app di RaiPlay.

Concerto di Capodanno in Piazza Duomo a Milano.

Il classico appuntamento del Concerto di Capodanno è un evento che si celebra ormai in tutto il mondo, anche a Milano. Turisti e lombardi potranno accogliere l’arrivo del nuovo anno, a partire dalla sera di oggi 31 dicembre in piazza Duomo, dove vi sarà il concerto-spettacolo”Milano Capodanno For Future“, promosso dal Comune di Milano, e che vede la partecipazione di Rai Radio 2 come radio ufficiale dell’evento: presenta Filippo Solibello. Lo spettacolo di Milano inzierà alle ore 20 con il Social Dj Set, format di Billboard Italia con cui il pubblico sceglierà, tramite Instagram stories, le tracce del dj set della notte di Capodanno. A seguire, dalle ore 21, i concerti con live di M¥SS KETA, Coma Cose e la band Lo Stato Sociale. Ingresso libero.