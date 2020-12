Ultime Notizie » Capodanno 2021 » Concerto Capodanno 2021 Vienna Venezia in Diretta Rai e Streaming Online: orario e replica

Confermati i tradizionali Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna e il Concerto di Capodanno 2021 di Venezia dal Teatro La Fenice: entrambi in diretta e in replica in televisione, anche streaming grazie a Rai1 e Rai2. Sul primo canale verrà trasmesso l’evento di Venezia alle ore 13:30, con l’orchestra diretta dal maestro Daniel Harding. Mentre sul secondo canale Rai quello dal Musikverein di Vienna alle ore 11:15, con il maestro Riccardo Muti a dirigere l’orchestra.

Concerto Capodanno Venezia Vienna in diretta tv e streaming online: quando e dove vederli.

Gli eventi, come da tradizione, saranno trasmessi come detto in diretta tv sulle Reti Rai. Il concerto di Vienna, il più famoso e amato al mondo, inzia mercoledì 1° gennaio 2020 alle ore 11:15, è sarà visibile per intero in replica su Rai2 a partire dalle 13:30.

A distanza di due anni il maestrotorna a dirigere l’Orchestra Filarmonica di Vienna per la sesta volta nella sua carriera. Niente pubblico in sala causa Covid: il pubblico potrà comunque partecipare via

Il concerto di Capodanno 2021 di Venezia sarà in diretta su Rai1, lo stesso giorno alle ore 12:20 e in replica al pomeriggio alle ore 18:30 su Rai5. L’orchestra del Teatro la Fenice, restaurato dopo l’incendio che quasi lo distrusse negli anni Novanta, sarà diretta dal maestro Daniel Harding e accompagnata dal Coro, guidato dal maestro Claudio Marino Moretti. Il concerto verrà replicato anche su Radio 3 alle ore 20:30 del primo dell’anno.

Entrambi gli eventi sono in diretta streaming online con l’app di RaiPlay.