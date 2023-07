Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan » Milan-Real Madrid Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV l’amichevole Soccer Champions Tour 2023

Diretta Milan-Real Madrid Streaming Gratis Online. Milan e Real Madrid, le squadre più titolate d’Europa, si affrontano in una partita amichevole negli Stati Uniti. La partita del “Soccer Champions Tour 2023” è molto attesa e ha suscitato grande interesse, con lo stadio completamente esaurito e oltre 100mila biglietti venduti. Ancelotti ritrova il Milan: ci sono anche grandi aspettative per vedere giocatori come Brahim Diaz (altro ex) e Christian Pulisic in azione.

Milan-Real Madrid Streaming: ultime notizie formazioni



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Loftus-Cheek, Krunic; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore Stefano Pioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Camavinga; Valverde, Bellingham, Tchouameni; Rodrygo, Joselu, Vinicius Jr. Allenatore Carlo Ancelotti.

A che ora si gioca Milan-Real Madrid?

Il Milan e il Real Madrid si sfideranno in una partita amichevole estiva al Rose Bowl di Pasadena, lo stesso stadio che ha ospitato la finale dei mondiali del 1994 tra Brasile e Italia.

Dove vedere Milan-Real Madrid Streaming e TV



L’incontro si terrà il 24 luglio alle ore 4 AM italiane.

Diretta Milan-Real Madrid sui canali digitali di DAZN e Sky Sport Summer (Canale 201). Niente partita in chiaro su Canale 5. Amichevole fruibile in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con DAZN e SkyGO, servizi on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NOW.

Alternative per vedere Milan-Real Madrid Streaming

Cercando su Google Yahoo! o Bing la parola chiave “Milan-Real Madrid Streaming Gratis“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online. Diretta live in tempo reale di Milan-Real Madrid nei rispetti account ufficiali delle due squadre su Twitter.