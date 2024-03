Ultime Notizie » Felicità » Giornata Internazionale della Felicità 2024: World Happiness Report

Giornata Internazionale della Felicità 2024: Sono passati più di dieci anni da quando è stato pubblicato il primo World Happiness Report. L’obiettivo principale era quello di eradicare la povertà, ridurre le disuguaglianze e proteggere il nostro pianeta. Scorri verso il basso per saperne di più sul World Happiness Report!

Cos’è il World Happiness Report?

Il World Happiness Report è un rapporto delle Nazioni Unite che misura la felicità nazionale. Questi dati sono stati principalmente raccolti dal Gallup World Poll e basati sulle valutazioni dei partecipanti delle proprie vite.

Secondo il World Happiness Report, “Il World Happiness Report riflette una domanda mondiale di maggiore attenzione alla felicità e al benessere come criteri per le politiche governative. Esamina lo stato della felicità nel mondo oggi e mostra come la scienza della felicità spiega le variazioni personali e nazionali nella felicità.”

Come viene misurato l’Indice di Felicità?

Le classifiche della felicità nazionale si basano su un sondaggio di misurazione della felicità condotto in tutto il mondo dalla società di sondaggi Gallup Inc.

I partecipanti estratti da campioni rappresentativi a livello nazionale vengono invitati a visualizzare una scala in cui un 10 rappresenta la loro vita ideale e uno 0 rappresenta la loro vita peggiore. Dopo di che, vengono chiesti di valutare le proprie vite in questo momento su una scala da 0 a 10. Il rapporto confronta i risultati dell’valutazione della vita con una serie di altri fattori di vita.

Le variabili dei fattori di vita impiegate nei rapporti sono indicative di fattori che spiegano le variazioni nelle valutazioni della vita attraverso i confini nazionali nella letteratura di ricerca. Il questionario del Gallup World Poll misura 14 aree all’interno delle sue domande principali:

Economia e affari

Coinvolgimento dei cittadini

Comunicazioni e tecnologia

Diversità (questioni sociali)

Educazione e famiglie

Emozioni (benessere)

Ambiente ed energia

Cibo e alloggio

Governo e politica

Legge e ordine (sicurezza)

Salute

Religione ed etica

etica Trasporti

Lavoro

Qual è la significatività dell’Indice di Felicità?

Il World Happiness Report ha un’importanza significativa poiché fornisce preziose intuizioni sul benessere globale e sul progresso sociale. Misurando e analizzando fattori come il supporto sociale, la stabilità economica e la libertà personale, offre una comprensione completa di ciò che contribuisce alla felicità e alla qualità della vita tra le nazioni. Questo rapporto basato sui dati non solo informa la formulazione delle politiche, ma incoraggia anche il dialogo e le iniziative volte a promuovere una maggiore felicità e benessere in tutto il mondo.

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno lanciato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per rendere più felici le vite delle persone. I suoi principali obiettivi di sviluppo sono l’eradicazione della povertà, la riduzione delle disuguaglianze e la protezione del nostro pianeta.

Qual’è il paese più felice del mondo in questo 2024?

Il World Happiness Index 2024 pubblicato oggi, in occasione dell’11° anniversario della Giornata Internazionale della Felicità delle Nazioni Unite, ha decretato che il paese più felice del mondo è la Finlandia.

La Finlandia è rimasta il paese più felice al mondo per il settimo anno consecutivo, con i vicini nordici Svezia, Danimarca e Islanda che mantengono anche le loro posizioni tra i primi 10, secondo il rapporto annuale sulla felicità nel mondo pubblicato oggi.