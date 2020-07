Naya Rivera è stata ritrovata, senza vita. La polizia americana ha confermato, dopo le ricerche durate sei giorni, che il corpo ritrovato nel lago Piru (California) in queste ultime ore appartiene all’attrice scomparsa Naya Rivera.

Le autorità hanno annunciato che il corpo recuperato dal lago Piru in California in queste ore è quello dell’attrice scomparsa Naya Rivera, famosa per il suo ruolo di Santana López nella serie tv online “Glee“.

“Siamo certi che il corpo che abbiamo trovato è quello di Naya Rivera”, ha dichiarato lo sceriffo della contea di Ventura Bill Ayub in una conferenza stampa.

L’ufficiale di polizia ha detto che non vi è alcuna indicazione di omicidio o suicidio. Inoltre, lo sceriffo ha detto che la famiglia della donna era stata informata e che il suo corpo era stato portato nell’ufficio del medico legale per un’autopsia e un’identificazione formale attraverso le cartelle dentali.

Mercoledì scorso, Naya Rivera aveva noleggiato una barca per navigare con suo figlio di quattro anni. Ore dopo aver lasciato il molo, lo staff della compagnia di noleggio iniziò a cercarli e trovò la barca alla deriva con il bambino addormentato a bordo. Il minore disse alla polizia che stavano nuotando, ma sua madre non era tornata sulla barca.