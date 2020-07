Dove vedere le partite di calcio in tv Atalanta-Brescia, Chelsea-Norwich e tutte le altre di oggi martedì 14 luglio 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

15:08 Chicago Fire-Seattle Sounders (Mls) – Dazn.

21:15 Chelsea-Norwich (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Atalanta-Brescia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Il derby lombardo Atalanta-Brescia apre la 33a giornata di Serie A. Grande occasione sprecata per l’Atalanta, raggiunta nel finale dalla Juventus su un 2-2 che fa recriminare, e superata, dopo la vittoria di ieri sera, anche dall’Inter. In ogni caso consolida il suo piazzamento Champions. Il Brescia, penultimo e con poche speranze di salvarsi, rende la sfida sulla carta impari, considerato che tra le due squadre ci sono ben 46 punti di differenza.

Diretta Atalanta Brescia con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Mercoledì 15 Luglio

02:08 New York City-Orlando City (Mls) – Dazn.

04:38 Diretta Philadelphia Union-Inter Miami (Mls) – Dazn.

Diretta Philadelphia Union-Inter Miami con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN 💻 che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming da vedere domani.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo le altre della 33a giornata di Serie A: Milan-Parma alle 19:30 assieme a Sampdoria-Cagliari e Bologna-Napoli. Poi alle 21:45 in campo altre otto squadre: Sassuolo-Juventus, Udinese-Lazio, Roma-Verona e Lecce-Fiorentina. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.