Da alcuni giorni la cometa C/2020 F3, nota anche come cometa NEOWISE, con il nome del telescopio che l’ha scoperta, continua ad avvicinarsi alla Terra e in questo modo ci dà l’opportunità di osservare un impressionante spettacolo celeste. Nei social network si moltiplicano a vista d’occio le fotografie di appassionati astronomi che la immortalano durante il suo approccio più vicino al nostro pianeta. In seguito Neowise continuerà il suo percorso verso i confini del sistema solare e non sarà più visibile dalla Terra per i prossimi 6800 anni.

Il 3 luglio, la cometa ha raggiunto nella sua orbita il punto più vicino al Sole, noto anche come “il perielio”, e ora si sta muovendo verso la Terra, per raggiungere il punto di avvicinamento più vicino tra il 22 e il 23 luglio, quando sarà a una distanza di 103 milioni di chilometri. Si prevede che sarà visibile fino a metà agosto.

☄ Dove vedere la cometa NEOWISE in diretta streaming online

Il giorno del suo approccio più vicino alla Terra, la cometa, che a seconda delle condizioni atmosferiche può essere osservata, ricordiamolo, ad occhio nudo o con l’ausilio di dispositivi come binocoli e

telescopi, potrà essere vista ingrazie al canale youtube di “ Virtual Telescope Project “.

La Cometa più luminosa degli ultimi 7 anni è stata scoperta il 27 marzo scorso. E’ il primo oggetto di questo tipo che può essere osservato quest’anno dopo le comete ATLAS e SWAN, ma a differenza di quest’ultime, che alla fine sono sbiadite, NEOWISE è riuscita a sopravvivere al suo approccio più vicino al sole.