Ultime Notizie » belgio » Nations League, Francia in Finale contro la Spagna: 3-2 in rimonta sul Belgio di Lukaku

Con un secondo tempo spaziale la Francia Campione del Mondo ha rimontato il 2-0 che stava subendo dal Belgio al termine dei primi 45 minuti, andando a vincere la semifinale di Nations League giocata all’Allianz Stadium di Torino (campo dove gioca la Juventus). Risultato finale 3-2 a favore dei francesi che accedono così alla finale di domenica che giocheranno contro la Spagna. La finalina (3° e 4° posto) sarà Italia-Belgio.

Il Belgio gioca molto meglio la prima parte di gioco, terminando con un doppio vantaggio (2-0) determinato dai gol di Carrasco e Lukaku. La Francia ribalta la situazione nel secondo tempo con una prestazione da grande campione come lo è di fatto visto che è la Nazionale Campione del Mondo in carica: Benzema accorcia al 62′, poi Mbappé pareggia su rigore al 68′. Sul risultato in pareggio il VAR annulla un gol a Lukaku per posizione millimetrica di fuorigioco. Al 90’ arriva il gol partita: decide un sinistro potentissimo del rossonero Theo Hernandez.

Il tabellino di Belgio-Francia risultato esatto finale 2-3

Marcatori gol: 37′ Carrasco (B), 41′ Lukaku (B), 62′ Benzema (F), 68′ rigore di Mbappé (F), 90′ Theo Hernandez.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne (91′ Batshuaiy), Tielemans (70′ Vanaken), Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard. Allenatore Martinez.

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Kounde, Varane, L Hernandez; Pavard (91′ Dubois), Pogba, Rabiot (75′ Tchouameni), Theo Hernandez; Griezmann; Mbappé, Benzema (95′ Veretout). Allenatore Deschamps.