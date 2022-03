Ultime Notizie » Carpentieri » Utensili professionali: trend di vendite positivo per i prodotti Festool

Quando si parla di utensili professionali una delle marche che viene maggiormente citata è Festool, un brand tedesco che opera in questo campo dal 1925. Qualsiasi sia la propria attività e a qualunque livello questa si pratichi, sia se si parla di una professione che solo di un hobby, è bene comprare esclusivamente strumenti di elevata qualità che consentono di ottenere un risultato ottimale senza faticare troppo. Questo presupposto è anche quello su cui si basa il marchio Festool per la progettazione delle proprie attrezzature, per tale motivo risulta essere particolarmente amato dai consumatori, tanto che negli ultimi tempi ha registrato un trend positivo di vendite.

La qualità del brand Festool

Gli utensili della festool vengono prodotti da oltre 90 anni e garantiscono sempre elevate prestazioni, per questo sono scelti non solo da artigiani e professionisti, ma anche da appassionati che vogliono dedicarsi al proprio hobby con entusiasmo e realizzare opere di qualità. L’impiego dell’elettroutensile giusto, infatti, facilita il proprio lavoro e consente di raggiungere un risultato perfetto nella metà del tempo. Festool è focalizzato sulle esigenze del consumatore, infatti, ha all’attivo più di 350 brevetti e ha conquistato oltre 80 premi, ottenuti proprio grazie alla soddisfazione dei clienti. Vengono messe a punto sempre nuove tecnologie, al passo con i tempi, per rendere un lavoro di carpenteria, falegnameria o carrozzeria meno gravoso per chi lo esegue.

L’utilizzo degli utensili Festool permette di realizzare qualunque progetto senza intoppi, in questo modo si può dedicare tutto il tempo al lavoro e non alla risoluzione di imprevisti. Ogni strumento è progettato per essere gradevole alla vista, ma anche resistente e comodo da impugnare. Le forme ergonomiche consentono di non stancare le mani e le braccia anche dopo ore di utilizzo continuativo. Se si decide di acquistare questi elettroutensili ci si dovrebbe rivolgere a un negozio online specializzato in materiale tecnico, che commercializza differenti marchi di strumenti professionali, in questo modo si avrà una vasta scelta ma, allo stesso tempo, si avrà la certezza di comprare un dispositivo originale e avere un prezzo imbattibile.

I migliori prodotti Festool

Festool produce utensili che possono aiutare differenti figure nel loro lavoro. I professionisti che maggiormente impiegano tali dispositivi sono:

Falegnami , che quotidianamente hanno bisogno di tagliare, fresare, levigare, piallare e aspirare. Scegliendo Festool possono usufruire di strumenti sicuri con un’elevata potenza, disponibili sia con alimentazione convenzionale che a batteria. Tali dispositivi consentono di ottenere un lavoro a regola d’arte in un ambiente pulito, senza residui di lavorazione.

, che quotidianamente hanno bisogno di tagliare, fresare, levigare, piallare e aspirare. Scegliendo Festool possono usufruire di strumenti sicuri con un’elevata potenza, disponibili sia con alimentazione convenzionale che a batteria. Tali dispositivi consentono di ottenere un lavoro a regola d’arte in un ambiente pulito, senza residui di lavorazione. Carpentieri , che si interessano a 360° della costruzione e della ristrutturazione di case, garage, cantine o altri tipi di stabili. Non sempre lavorano in luoghi chiusi ma spesso sono all’aperto, per questo hanno bisogno di macchine robuste ed efficienti anche senza cavo.

, che si interessano a 360° della costruzione e della ristrutturazione di case, garage, cantine o altri tipi di stabili. Non sempre lavorano in luoghi chiusi ma spesso sono all’aperto, per questo hanno bisogno di macchine robuste ed efficienti anche senza cavo. Pittori , che attualmente utilizzano sistemi a spruzzo e non più il pennello o il rullo. C’è bisogno di compressori maneggevoli con elevata potenza, addizionati a dispositivi per il taglio e la messa in opera, qualora ci si dedichi anche alla posa del cartongesso. Oltre a questi fanno sempre comodo utensili abrasivi che consentono di lavorare senza rilasciare polvere nell’ambiente.

, che attualmente utilizzano sistemi a spruzzo e non più il pennello o il rullo. C’è bisogno di compressori maneggevoli con elevata potenza, addizionati a dispositivi per il taglio e la messa in opera, qualora ci si dedichi anche alla posa del cartongesso. Oltre a questi fanno sempre comodo utensili abrasivi che consentono di lavorare senza rilasciare polvere nell’ambiente. Piastrellisti , che necessitano di tagliare e posare pavimenti in modo preciso e veloce, essi spesso usano levigatrici e altri sistemi per lucidare e rifinire la propria opera.

, che necessitano di tagliare e posare pavimenti in modo preciso e veloce, essi spesso usano levigatrici e altri sistemi per lucidare e rifinire la propria opera. Carrozzieri, che si dedicano ad aggiustare autoveicoli, quindi, hanno bisogno di differenti strumenti in grado di plasmare lamine metalliche senza danneggiarle.

Festool ha l’utensile ideale per chiunque, basta trovare l’e-commerce che dispone anche di questo brand e fare una ricerca precisa, in questo modo si ha la possibilità di leggere le schede di prodotto dove vengono indicati i possibili utilizzi ma anche i benefici che questo brand tedesco può dare a lavoratori e hobbisti.