Coldplay rende omaggio a Taylor Hawkins con il brano "Everglow"

La band britannica Coldplay ha tenuto il suo primo concerto a Monterrey (in Messico) allo stadio BBVA in occasione del loro tour musicale ‘Music of the Spheres’. In questo spettacolo, più di 50mila persone hanno vissuto uno dei concerti più emozionanti del tour del gruppo composto da Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion. Dopo aver appreso della morte di Taylor Hawkins, il batterista dei Foo Fighters, i Coldplay hanno reso omaggio al musicista.

“Abbiamo sentito che un nostro amico di una grande band chiamata Foo Fighters è morto. Non sapevamo se dovessimo parlarne a questo concerto, ma dovremmo perché sono nostri amici e ci teniamo a loro e sentiamo di dover inviare amore ai Foo Fighters”, ha detto il leader e cantante della band, Chris Martin.

I Coldplay hanno tenuto il loro primo concerto in Messico e si sono innamorati del loro pubblico. Inoltre, Martin ha detto: “Sapevamo tutti che Taylor, il batterista, era un uomo bellissimo e suoneremo questa canzone per ‘Foo Fighters’ e si chiama Everglow”. Va notato che mentre pronunciava questo discorso Chris era triste e commosso dalla sfortunata notizia della morte improvvisa di Taylor Hawkins. Il batterista aveva 50 anni e, secondo quanto riferito dalle autorità, l’artista è morto all’Hotel Casa Medina, situato a Bogotá, in Colombia.

In relazione alla causa della morte del batterista, l’agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP), ha rivelato le seguenti informazioni: “Secondo gli studi tossicologici effettuati sul batterista Taylor Hawkins dei Foo Fighters, sono state trovate 10 sostanze psicoattive e medicinali”. Tuttavia, la procura colombiana non ha fornito una causa ufficiale di morte per il batterista.