Ultime Notizie » Compleanno Google » Google compie 25 anni e si regala un Doodle

Oggi è il 25esimo compleanno di Google e Mr G lo festeggia con un bellissimo Doodle che ripercorre tutti i loghi della sua storia.

Il 27 settembre 1998, gli studenti dell’Università di Stanford Larry Page e Sergei Brin lanciarono Google, un motore di ricerca il cui obiettivo era organizzare le informazioni mondiali e renderle accessibili a tutti, e guardando indietro è chiaro che ha superato di gran lunga quel traguardo: oggi Google è il motore di ricerca più utilizzato al mondo e una delle applicazioni più popolari.

Oggi ricorrono 25 anni dalla nascita di Google e per festeggiare l’azienda di Mountain View ha realizzato uno spettacolare Doodle che ripercorre tutti i loghi della storia del grande G.

Questo è il Doodle che ci mostra tutti i loghi del motore di ricerca Google nel corso della sua storia

Google aveva già iniziato a festeggiare il suo 25° anniversario qualche settimana fa condividendo un paio di sfondi commemorativi per il cellulare Android e oggi, proprio nel giorno in cui ricorre il 25° anniversario della nascita del popolare motore di ricerca, il colosso americano ci delizia con

uno, che vi lasciamo sotto forma disotto queste righe, che riassume tutti i loghi del marchio a partire dal primo disegnato nel

Se vuoi goderti questo fantastico omaggio di Google a se stesso, devi solo accedere a questo link e vedrai in alto il Doodle in movimento con tutti i loghi della storia della grande G e un’animazione con coriandoli che cadono dal basso parte superiore dello schermo.

In un post sul suo blog ufficiale, Google ha voluto ringraziare tutti gli utenti del suo motore di ricerca per questi 25 anni, poiché senza la loro curiosità non sarebbe quello che è oggi.