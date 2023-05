Ultime Notizie » A che ora gioca l'Inter » Inter-Sassuolo Streaming Gratis info Roja Live, dove vedere Diretta TV Serie A

Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis. Partita valida per la 35a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 13 maggio 2023, subito dopo Spezia-Milan Streaming.

L’Inter di Inzaghi cerca tre punti importanti per la qualificazione alla Champions League, ma dovrà fare i conti con il derby contro il Milan. Prima di affrontare la squadra rossonera, però, dovrà vedersela con il Sassuolo di Dionisi, che non è intenzionato a fare da vittima sacrificale. L’allenatore dei neroverdi ha detto che sarà una partita difficile ma stimolante, contro una delle favorite del campionato e semifinalista di Champions. Il Sassuolo parte sfavorito ma è motivato. Di seguito le informazioni per vedere la partita Inter-Sassuolo streaming gratis e diretta live video tv.

Statistica in evidenza: Il Sassuolo ha vinto solo una volta nelle ultime otto partite di Serie A contro l’Inter, subendo cinque sconfitte parziali. La sola vittoria è stata nel febbraio 2022 con gol di Raspadori e Scamacca.

Inter-Sassuolo Streaming Live: ultime notizie formazioni

Dopo la Champions, Inzaghi cambia formazione per la partita contro il Sassuolo, dando spazio ai giocatori meno utilizzati. Bastoni riposa in difesa, mentre Lukaku e Correa non giocano in attacco. Bellanova ha l’opportunità di giocare a destra, mentre Gagliardini in mediana. Pinamonti torna in campo dopo la squalifica, mentre Tressoldi sostituisce Ferrari in difesa. Muldur parte dalla panchina dopo il recupero da un infortunio.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione: Onana, Cordaz, A Bastoni, Darmian, Dumfries, Gosens, Zanotti, Asllani, Barella, Calhanoglu, Dzeko, L Martinez. Indisponibili: Carboni, Skriniar. Squalificati: nessuno. Diffidati: Dumfries, Acerbi, Mkhitaryan, L Martinez, Inzaghi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurentié. Allenatore: Dionisi. A disposizione in panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, G Ferrari, Muldur, Romagna, Zortea, Harroui, Obiang, Thorstvedt, Bajrami, Alvarez, Ceide, D’Andrea, Defrel. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Thorstvedt, Frattesi.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Guardalinee: L Rossi e Perrotti. Quarto uomo: Massa. VAR: Di Martino. Assistente VAR: La Penna.

Inter-Sassuolo in TV, che canale?



Inter-Sassuolo diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (Numero 201) Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Su DAZN la telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, coadiuvato al commento tecnico da Emanuele Giaccherini. Su Sky con Dario Massara e Beppe Bergomi.

Federico Dimarco ha partecipato a sei reti (quattro gol, due assist) in questo campionato: soltanto nel 2020/21, il difensore dell’Inter ha messo lo zampino in più marcature in una singola stagione del massimo torneo (otto, 5+3).

Inter-Sassuolo Streaming Gratis in italiano senza Roja Live



Inter-Sassuolo streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), disponibile per smartphone e tablet con i sistemi operativi iOS e Android, mentre è possibile accedere al sito ufficiale tramite browser inserendo le credenziali fornite al momento della registrazione. Gli abbonati a Sky possono usufruire del servizio Sky Go, mentre l’opzione alternativa è NOW, una piattaforma che consente di seguire la programmazione dell’emittente di Murdoch.

Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sono due dei tre giocatori che in Serie A hanno partecipato a più reti dallo scorso aprile (Dia il terzo): sette partecipazioni attive per ciascuno, tre reti e quattro assist il belga, cinque gol e due passaggi vincenti l’argentino. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Inter-Sassuolo Gratis Streaming, e Rojadirecta On-Line?

Non vi sono alternative disponibili per la visione della partita Inter-Sassuolo. Vogliamo evidenziare ai nostri lettori che Rojadirecta Streaming è un’attività illecita in Italia. Tutti i siti web che trasmettono partite di calcio online senza pagare i diritti televisivi contravvengono le leggi del nostro paese.

Domenico Berardi è, assieme a Antoine Griezmann, soltanto uno dei due giocatori con più di cinque gol e più di cinque assist nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (otto reti e sei passaggi vincenti per il neroverde). Inoltre, l’attaccante del Sassuolo potrebbe diventare il terzo calciatore ad andare in doppia cifra di marcature in ciascuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, dopo Ciro Immobile e Lautaro Martínez. È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito web Cds.