Ultime Notizie » Milan Napoli » Champions, Milan-Napoli: Spalletti emergenza in attacco

A poche ore dall’inizio della partita di andata Milan-Napoli, valida per i quarti di finale della Champions League, il mondo Napoli è stato scosso da un annuncio pubblicato sul sito ufficiale del club partenopeo. Questa mattina, la squadra allenata da Spalletti si è riunita al Konami Training Center di Castel Volturno, trovandosi in una situazione di emergenza nel reparto offensivo. Infatti, oltre a Victor Osimhen e Giovanni Simeone, anche Giacomo Raspadori ha lavorato separatamente. Quest’ultimo era appena tornato da un lungo infortunio e le sue condizioni sono da tenere sotto stretto controllo, così come quelle del nigeriano per cui c’era ottimismo cauto venerdì scorso.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tecnico, medici e proprietà del club hanno deciso che Osimhen giocherà solo se non ci saranno rischi di ricaduta per il suo adduttore sinistro. Martedì mattina il giocatore sarà sottoposto a ulteriori esami, e solo in seguito si deciderà se farà parte della trasferta a Milano. In ogni caso, da quando è tornato dalla nazionale a fine marzo, non si è ancora allenato con il resto del gruppo. Per questo motivo, la sua presenza nella partita di andata diventa sempre più improbabile. Se tutti e tre gli attaccanti dovessero saltare la partita, Spalletti potrebbe optare per l’utilizzo di Kvaratskhelia come falso nueve, con Politano e Elmas sulle fasce.