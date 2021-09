Dove vedere Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18:45 italiane per la 2a giornata del Gruppo C della fase a gironi di Europa League. Il Napoli di Luciano Spalletti, capolista della Serie A, ospita lo Spartak Mosca di Rui Vitória, dopo il brillante pareggio esterno sul campo del Leicester City. I russi sono stati sconfitti in casa dai polacchi del Legia Varsavia. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Spartak Mosca in streaming gratis e video tv.

⚽ Dove vedere Napoli-Spartak Mosca Diretta TV

Napoli-Spartak Mosca diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Telecronista Sky sarà Paolo Ciarravano che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce. Su DAZN la partita sarà raccontata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

⚽ Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis

Napoli-Spartak Mosca streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Napoli-Spartak Mosca Streaming Live: ultime notizie formazioni

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha annunciato che effettuerà più di qualche cambio: “Ci saranno 3 o 4 sostituzioni in base a quelle che sono state le ultime partite. Però potremmo cambiarli anche tutti, perché abbiamo una rosa di tutto rispetto e una competizione di questo livello potrebbe portare delle complicazioni qualora non avessimo un organico vasto. I giocatori imprescindibili sono Koulibaly e Insigne”.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Spartak Mosca

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

(4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti. SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. Allenatore Rui Vitoria.

Alternative per vedere Napoli-Spartak Mosca in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Napoli-Spartak Mosca non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.