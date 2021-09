Ultime Notizie » Calcio in TV » DIRETTA TV Napoli-Spartak Mosca Streaming Zorya-Roma Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Lazio-Lokomotiv Mosca

Dove vedere le partite di calcio in tv: Napoli-Spartak Mosca, Zorya-Roma, Lazio-Lokomotiv Mosca e tutte le altre di oggi giovedì 30 settembre 2021. Di seguito orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

18:45 Diretta Gol Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:45 Diretta Napoli-Spartak Mosca (Europa League) – Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Napoli-Spartak Mosca si disputerà la sera di giovedì 30 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la prima in Europa League fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:45.

Diretta Napoli-Spartak Mosca sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante DAZN e SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. A pagamento per tutti su NOW.

18:45 Diretta Zorya-Roma (Conference League) – Dazn, Sky Sport Action e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

La partita di Europa League tra Zorya Luhansk-Roma si giocherà giovedì 30 settembre 2021 al “Zaporizhzhya City Stadium” di Zaporizhia, in Ucraina: calcio d’inizio del match previsto alle ore 18:45 italiane.

Diretta Zorya-Roma sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Action e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

18:45 Legia Varsavia-Leicester (Europa League) – Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:45 Sparta Praga-Rangers (Europa League) – Dazn

18:45 Lione-Brondby (Europa League) – Dazn

18:45 Real Sociedad-Monaco (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

18:45 Sturm Graz-Psv (Europa League) – Dazn

18:45 Anversa-Eintracht Francoforte (Europa League) – Dazn

18:45 Fenerbahçe-Olympiacos (Europa League) – Dazn

21:00 Diretta Gol Europa League – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Diretta Lazio-Lokomotiv Mosca (Europa League) – Dazn, Tv8, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

La partita di Europa League tra

è in programma giovedì 30 settembre 2021 allo Stadio ‘Olimpico’ di Roma: calcio d’inizio del match fissato per le ore 21:00.

Diretta Lazio-Lokomotiv Mosca sui canali digitali di DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). In chiaro su TV8.

21:00 Marsiglia-Galatasaray (Europa League) – Dazn, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 Ludogorets-Stella Rossa (Europa League) – Dazn

21:00 Braga-Midtjylland (Europa League) – Dazn

21:00 Celtic-Leverkusen (Europa League) – Dazn e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Ferencvaros-Betis (Europa League) – Dazn

21:00 Tottenham-Mura (Conference League) – Dazn e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Genk-Dinamo Zagabria (Europa League) – Dazn

21:00 West Ham-Rapid Vienna (Europa League) – Dazn

21:00 Avellino-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite).

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

