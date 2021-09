Ultime Notizie » Android » Da oggi questi dispositivi saranno senza Internet

Milioni di telefoni cellulari, sia Android che iPhone, così come altri dispositivi, rimarranno senza accesso a Internet a partire da oggi giovedì 30 settembre 2021, in quanto scade il certificato DST Root CA X3, necessario per verificare la sicurezza della connessione web. Secondo il ricercatore specialista Scott Helme, alcuni dei dispositivi che saranno interessati dalla data di scadenza sono quelli che hanno i seguenti componenti di navigazione web:

Windows inferiore alla versione XP SP3

MacOS inferiore alla versione 10.12.1

IOS inferiore al sistema 10 (con iPhone 5 come modello più vecchio che può essere aggiornato a iOS 10)

Android inferiore a 7.1.1 (sebbene i campioni inferiori a 2.3.6 continueranno a funzionare con il certificato ISRG Root X1 con segnale incrociato)

Mozilla Firefox meno della versione 50

Java sotto la versione 8

Java meno della versione 7

I client che continueranno a essere interessati da

questa scadenza sono “tutti coloro che dipendono dalla libreria OpenSSL 1.0.2 o precedente, rilasciata il 22 gennaio 2015 e aggiornata l’ultima volta come OpenSSL 1.0.2u il 20 dicembre 2019”, avverte l’esperto nel suo post.

I possibili dispositivi interessati includono:

Il cellulare Blackberry, con versioni precedenti alla 10.3.3

Sistema operativo Jolla Sailfish, inferiore a 1.1.2.16

onsole PS 4 con ‘firmware’ o inferiore, ecc. (più console di generazione precedente che non sono state aggiornate al firmware recente)

Per quanto riguarda il nuovo certificato, si chiama ISRG Root X1 con firma incrociata e che sarà valido fino al 30 settembre 2024. Per ristabilire connessioni Internet sicure sarà necessario aggiornarlo sui vecchi dispositivi.