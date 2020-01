Si gioca questa sera Napoli Lazio in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per i quarti di finale di Coppa Italia TIM Cup. Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi: “mi aspetto una gara intensa che sarà decisa da episodi. Dovremo farli girare dalla parte nostra: sfideremo una squadra forte”. Gattuso in emergenza: il tecnico azzurro dovrà fare a meno di Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Ghoulam, Younes e Allan.

Napoli Lazio Streaming RaiPlay e Diretta Rai TV.



La partita di calcio Napoli Lazio in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:15 di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Napoli Lazio streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi.

Le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia.