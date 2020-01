Dove vedere le partite di calcio in tv Napoli-Lazio, Chelsea-Arsenal e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

20:30 Diretta Goal (Premier League) – Sky Sport Uno.

20:45 Diretta Napoli-Lazio (Coppa Italia) – RAI Uno.

Arbitro Massa. Si affrontano questa sera al San Paolo per i quarti di finale di Coppa Italia Napoli e Lazio. I partenopei hanno vinto il secondo trofeo nazionale per importanza 5 volte nella loro storia, l’ultima nel 2014, e affrontano la Lazio dopo aver avuto ragione del Perugia negli ottavi col punteggio di 2-0. Sette invece i trionfi dei capitolini, detentori del titolo e reduci, a livello di ottavi di finale, dal 4-0 casalingo col quale hanno avuto la meglio sulla Cremonese.

Diretta Napoli Lazio in chiaro sui canali digitali di Rai Uno. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:10 Lione-Lilla (Coupe de la Ligue) – DAZN.

21:15 Diretta Chelsea-Arsenal (Premier League) – Sky Sport Football.

A Stamford Bridge va in scena il big match di questo turno infrasettimanale, il derby di Londra tra Chelsea e Arsenal. I Blues di Frank Lampard, reduci dalla sconfitta di Newcastle, cercano di difendere il quarto posto, che varrebbe l’accesso in Champions League, dagli attacchi di Manchester United e Wolverhampton.

L’Arsenal vuole uscire il prima possibile dalla spirale negativa che l’ha fatto scivolare fino al decimo posto, staccato dai posti che valgono l’Europa.

Diretta Chelsea Arsenal sui canali digitali di Sky Sport Football. Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con SkyGo, raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Juventus-Roma (Coppa Italia) alla Premier League.

Tra le partite da vedere domani, evidenziamo Juventus-Roma alle 20:45, secondo quarto di finale di finale di Coppa Italia. In Premier League in evidenza Manchester United-Burnley e Tottenham-Norwich. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.