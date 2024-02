Ultime Notizie » Federico Chiesa » Verso Napoli-Juventus: ansia Allegri per l’infortunio di Chiesa

DIRETTA JUVE – La Juventus si è allenata alla Continassa in vista della partita contro il Napoli in programma domenica 3 marzo alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Circa 400 tifosi hanno assistito alla sessione di allenamento. Scontro tra Alex Sandro e Federico Chiesa, con quest’ultimo che è rimasto a terra per qualche minuto. Dopo essere stato soccorso, il giocatore bianconero ha dovuto ritirarsi dal campo. Kean si sta riprendendo e si è riunito al gruppo, ma potrebbe tornare in campo solo per la prossima partita.

Adrien Rabiot 2️⃣0️⃣0️⃣: una maglia speciale per celebrare con la squadra il traguardo raggiunto 🤍🖤 E Adrien ha un messaggio per voi 🗣️ pic.twitter.com/ZzL6bIYLF7 — JuventusFC (@juventusfc) February 28, 2024

Allegri non può contare super il momento: Danilo, Perin, De Sciglio, Mckennie e Rabiot.