Ultime Notizie » Come vedere Napoli Fiorentina Streaming » NAPOLI Fiorentina Streaming Gratis Coppa Italia: Formazioni, Orario e dove Diretta TV questa sera

Dove vedere Napoli-Fiorentina streaming gratis e in tv. Tutto pronto per la prima semifinale di Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina che si terrà questa sera ora italiana all’Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita. La vincitrice affronterà la vincente tra Inter e Lazio nella finale. Il Napoli Campione d’Italia ha iniziato male la stagione, ma ha ottenuto una vittoria contro la Salernitana. La Fiorentina, invece, ha avuto buoni risultati fino alla sconfitta contro il Sassuolo e al pareggio contro l’Udinese.

Fischio d’inizio della semifinale di Supercoppa italiana all’Awwal Park Stadium di Riad, Arabia Saudita, alle ore 20:00 italiane di oggi giovedì 18 gennaio 2024. Scopri le formazioni e dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming.

Napoli-Fiorentina probabili formazioni, non solo FantaCalcio



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Idasiak, Contini, Mazzocchi, D’Avino, Ostigard, Gaetano, Gioielli, Zerbin, Lindstrom, Raspadori.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Parisi; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Christensen, Martinelli, Quarta, Mina, Comuzzo, Kayode, Amatucci, Barak, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Nzola, Sottil, Brekalo.

Arbitro: La Penna di Roma. Guardalinee: Tegoni-Bresmes. Quarto Uomo: Marcenaro. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Marini.

Napoli-Fiorentina in TV, che canale?



Napoli-Fiorentina in diretta tv a partire dalle ore 20 italiane all’Awwal Park Stadium di Riad, Arabia Saudita, e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia Uno.

Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis in italiano



Napoli-Fiorentina streaming gratis in chiaro sul proprio pc o notebook e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad mediante la piattaforma Mediaset Infinity. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative Napoli-Fiorentina Live Streaming e aggiornamenti in tempo reale

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Napoli-Fiorentina. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming non è permessa in Italia. È possibile seguire il racconto live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti, sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come Eurosport, Goal.com, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.