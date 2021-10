Dove vedere Napoli-Bologna Streaming Gratis di oggi giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 20:45 italiane per la 10a giornata di Serie A 2021-22. La Serie A chiude il programma della decima giornata con la sfida tra il Napoli di Spalletti e il Bologna di Mihajlovic al Maradona. Dopo la vittoria del Milan sul Torino, Spalletti cerca la nona vittoria per riagganciare i rossoneri in vetta alla classifica. Di seguito le informazioni per vedere la partita Napoli-Bologna in video streaming gratis e diretta live tv.

L’ultima sfida tra Napoli-Bologna risale allo scorso 7 marzo, quando al ‘Maradona’ i partenopei si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e alla rete di Osimhen ma hanno dovuto registrare il nuovo infortunio al crociato di Faouzi Ghoulam. Per il Bologna, a segno Soriano.

⚽ Dove vedere Napoli-Bologna Diretta TV

Napoli-Bologna diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Le immagini della partita sono a disposizione anche su Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Telecronaca Sky di Napoli-Bologna affidata a Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani. Su DAZN, telecronista Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini seconda voce.

⚽ Napoli-Bologna Streaming Gratis

Napoli-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l’app su pc, smartphone o tablet.

Napoli-Bologna Streaming Live: ultime notizie formazioni

A pagamento per tutti con NOW.

Spalletti (Napoli): “La vittoria del Milan è uno stimolo in più e non una pressione, perché a questo punto della stagione se facciamo bene o male non dipende dai risultati degli avversari ma dalla nostra prestazione. Siamo una squadra forte e dobbiamo affrontare ogni partita con la consapevolezza di poter vincere. Dobbiamo credere in noi stessi, o sei tra quelli che dici dove si va o ti adatti dove vanno gli altri”.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Lobotka, Politano, Mertens, Insigne, Petagna.

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Bagnolini, Binks, Mbaye, Dijks, Pyythia, Santander, Sansone, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

Arbitro: Serra di Torino. Guardalinee: De Meo e Rossi. Quarto Uomo: Massimi. VAR: Mariani. AVAR: Lo Cicero.

Alternative per vedere Napoli-Bologna in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Napoli-Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.