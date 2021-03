Ultime Notizie » bologna » Napoli-Bologna: risultato con doppietta di Insigne che supera Cavani

DIRETTA SERIE A – Lorenzo Insigne protagonista del primo e dell’ultimo gol del Napoli al Diego Armando Maradona nella sfida contro il Bologna della domenica sera della 26a giornata di Serie A. Il capitano dei partenopei è il protagonista di oggi: con la doppietta supera Cavani e aggancia Vojak al sesto posto come miglior realizzatore del Napoli. Con la partita da recuperare con la Juve, questi tre punti permettono al Napoli di rimanere al passo dell’Atalanta (49) al sesto posto in classifica con 47 punti.

NAPOLI-BOLOGNA risultato esatto finale 3-1

Marcatori gol: 8′ Insigne (N), 65′ Osimhen (N), 73′ Soriano (B), 76′ Insigne (N).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam (22′ Hysaj); Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski (79′ Elmas), Insigne (79′ Mario Rui); Mertens (53′ Osimhen). Allenatore Gattuso .

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye (76′ Vignato); Svanberg (76′ Medel), Poli (58′ Dominguez); Skov Olsen (76′ Orsolini), Soriano, Sansone (65′ Barrow); Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Ammoniti: Koulibaly, Mario Rui.

Il Napoli ha vinto cinque partite interne di fila in una singola stagione di Serie A per la prima volta da febbraio 2019. Il Bologna non ha trovato il successo in nove delle ultime 10 trasferte di campionato (4 pareggi e 5 ko).