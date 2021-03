Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Inter-Atalanta Streaming Chievo-Vicenza Gratis, dove vederle Oggi. Domani Juventus-Porto

Dove vedere le partite di calcio in tv: Inter-Atalanta, Chievo-Vicenza e tutte le partite di oggi lunedì 8 marzo 2021. E Rojadirecta TV? E TarjetaRojaOnline Gratis? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

19:00 Streaming Chievo-Vicenza (Serie B) – DAZN

Chievo-Vicenza, posticipo della 27a giornata di Serie B. Arbitro del derby veneto: Daniele Doveri della sezione di Roma. Stadio Marc’Antonio Bentegodi (Verona). Chievo sesto in classifica con 42 punti, Vicenza 14esimo con 31 punti. All’andata la partita terminò con il risultato di 1-1.

Streaming Chievo Vicenza disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

19:00 Chelsea-Everton (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

20:45 Streaming Inter-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Inter-Atalanta, posticipo che chiude la 26a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Meazza di Milano. La squadra di Conte capolista affronta quella di Gasperini. Giocatori da tenere d’occhio: Romelu Lukaku ha segnato il gol di apertura nelle ultime due partite casalinghe dell’Inter, mentre Robin Gosens ha fatto gol nelle ultime tre partite dell’Atalanta in Serie A (due volte dopo il 60°

minuto di gioco). Statistica in evidenza: ci sono stati almeno 3 cartellini gialli nel primo tempo in quattro degli ultimi cinque scontri diretti.

Streaming Inter Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Betis-Alaves (Liga) – DAZN

21:00 West Ham-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Mantova-Sudtirol (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.