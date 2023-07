Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Napoli-Anaune Streaming Gratis: la fanno vedere in Diretta su Facebook Live?

Calcio d’Estate: Dove vedere Napoli Anaune Val di Non streaming tv. Il calcio estivo è sempre un momento di grande attesa per i tifosi di tutto il mondo. In particolar modo, i tifosi del Napoli Campione d’Italia possono gioire, poiché avranno la possibilità di seguire in diretta live la partita amichevole tra la squadra del nuovo tecinico Rudi Garcia (che ha preso il posto di Luciano Spalletti) e l’Anaune Val di Non che si giocherà domani mercoledì 20 luglio 2023 alle ore 18:00 allo stadio comunale di Dimaro, in Trentino Alto-Adige, dove gli azzurri sono ormai di casa. Questo evento offre l’opportunità di vedere in azione i nuovi arrivi e i giovani talenti del Napoli, oltre a permettere alla squadra di prepararsi in vista della prossima stagione.

Calcio d’estate: Napoli-Anaune in diretta streaming live

Il Napoli, una delle squadre più amate d’Italia, si appresta ad affrontare la sua prima partita amichevole dell’estate. I tifosi napoletani avranno la possibilità di seguire l’evento in diretta live, grazie alle trasmissioni televisive e alle piattaforme online che trasmetteranno la partita. Questo permetterà ai tifosi, sia italiani che internazionali, di non perdere nemmeno un attimo dell’azione sul campo.

La partita amichevole sarà un’occasione per Rudi Garcia di testare la sua squadra e valutare le prestazioni dei giocatori in vista della prossima stagione. I tifosi del Napoli potranno vedere in azione i loro campioni come Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che si è recentemente unito alla squadra dopo le vacanze. Inoltre, i giovani talenti come Demme, Iaccarino, Ambrosino e Zerbin avranno l’opportunità di mostrare le loro abilità e convincere il mister di meritare un posto nella formazione titolare.

Partita amichevole: Napoli vs Anaune Val di Non

La partita amichevole contro l’Anaune Val di Non rappresenta un’occasione per il Napoli di mettere alla prova la propria squadra contro un avversario di buon livello. L’anno scorso la sfida fra queste due squadre si chiuse con un 10-0 in favore degli azzurri. A segno andarono Kvaratskhelia e Politano (doppiette) e Rrahmani, Anguissa, Zerbin, Osimhen e Ambrosino (più un autogoal). Questa amichevole permetterà al Napoli di testare la propria solidità difensiva e l’efficacia del proprio attacco.

La partita amichevole è un momento di festa per i tifosi, che avranno l’opportunità di vedere i propri idoli in azione da vicino. Sarà anche un’occasione per gli appassionati del calcio della Val di Non di vedere, anche in diretta streaming, una squadra di così alto livello nella propria regione. La partita sarà senza dubbio un’esperienza emozionante per tutti gli appassionati di calcio che si riuniranno allo stadio o seguiranno l’evento in diretta live.

Dove vedere in streaming la partita amichevole tra il Napoli e l’Anaune Val di Non

In conclusione, il calcio estivo offre sempre momenti di grande emozione per i tifosi di tutto il mondo. La possibilità di seguire in diretta live la partita amichevole tra il Napoli e l’Anaune Val di Non rappresenta un’occasione imperdibile per i tifosi partenopei. La squadra di Garcia avrà l’opportunità di mettere alla prova la propria formazione, mentre i tifosi potranno godersi lo spettacolo e ammirare le abilità dei propri giocatori preferiti.

Non è prevista al momento una trasmissione televisiva in diretta streaming della partita tra Napoli e Anaune Val di Non allo stadio di Dimaro. Potrebbe essere possibilesui canali social del club azzurro come successo l’anno scorso, quando De Laurentis decise all’ultimo momento di concedere lo streaming gratis. Ulteriori informazioni potrebbero essere comunicate da Facebook nelle prossime ore o poco prima dell’incontro.

Probabile formazione del Calcio Napoli



Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Olivera; Gaetano, Demme, Iaccarino; Politano, Ambrosino, Zerbin. Allenatore Rudi Garcia.