Dove vedere Manchester City Arsenal streaming e tv. Domenica non sarà solamente una giornata incentrata su molte amichevoli delle squadre italiane pronte per iniziare la nuova stagione, vedi ad esempio Nizza-Fiorentina alle 14, Napoli-Augsburg alle 18:30, Tolosa-Roma alle 19:30 e Girona-Lazio alle ore 20:00. Ci sarà un’altra partita, decisamente più importante in quanto si assegna la Community Shield, ossia la Supercoppa inglese. A sfidarsi a partire dalle ore 17:00 italiane di domenica 6 agosto 2023 ci saranno Manchester City (Campione d’Europa in carica) e Arsenal. Il Manchester City ha vinto 6 volte, ma è stato sconfitto nelle ultime due edizioni da Leicester e Liverpool. Scopriamo insieme le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming online.

Probabili formazioni Manchester City-Arsenal Streaming

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Laporte; Stones, Rodri; De Bruyne, Silva, Kovacic, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Rice, Smith Rowe; Saka, Gabriel Jesus, Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.

Manchester City-Arsenal: Dove e quando si gioca la FA Community Shield 2023

Il tradizionale terreno della competizione “FA Community Shield” è lo stadio londinese di Wembley, che l’ha ospitata dalla prima edizione del 1908. I Gunners (vincitori del trofeo per ben 16 volte) di Mikel Arteta hanno ottenuto il secondo posto nello scorso campionato, ma hanno avuto accesso a questo trofeo in quanto i Citizens, allenati da Pep Guardiola, sono reduci dal successo di Premier League e FA Cup. Calcio d’inizio alle ore 17:00 italiane di domenica 6 agosto 2023.

Come guardare Manchester City-Arsenal in tv

Manchester City-Arsenal, partita valida per la Community Shield 2023, si potrà vedere in diretta tv e in

Dove vedere Manchester City-Arsenal streaming gratis senza Rojadirecta Online



. Come fare? Basterà utilizzare l’app su smart tv, console PS4 o PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Chromecast o Amazon Firestick. La telecronaca disarà affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Manchester City-Arsenal in streaming live con DAZN, gratis per gli abbonati. L’opzione “Rojadirecta Online” non è una alternativa valida per lo streaming online, in quanto non è considerata legale nel nostro paese.

