Se sei stato indeciso sull’acquisto di un telefono da gioco nonostante ci abbia pensato, siamo qui per aiutarti a fare una scelta consapevole. Gli smartphone da gioco più capaci possono essere potenti quanto le console portatili e offriranno prestazioni significativamente superiori a quelle di un tablet. Uno smartphone da gioco è ciò di cui hai bisogno se ti piace giocare mentre sei in viaggio, ma vuoi anche essere in grado di scattare fotografie, effettuare chiamate, controllare i tuoi social media e partecipare a conversazioni di gruppo. Se hai i mezzi finanziari e hai preso in considerazione l’idea di entrare nel settore dei giochi mobili, leggere questo articolo ti convincerà che l’acquisto di un telefono da gioco è saggio.

Vantaggi degli smartphone da gioco

Caratteristiche speciali

I telefoni da gioco in genere includono una meravigliosa gamma di funzionalità aggiuntive che non scoprirai mai su uno smartphone convenzionale. I grilletti sulla spalla sono comuni nei telefoni da gioco, offrendo ai giocatori un’esperienza paragonabile a quella di un Nintendo Switch. Questi trigger sulle spalle possono quasi sempre essere modificati in base alle preferenze del giocatore. Inoltre, gli smartphone da gioco includono una vibrazione migliorata, che simula l’esperienza di gioco con un controller o una console portatile. Questi smartphone dispongono anche di meccanismi di raffreddamento avanzati, che impediscono il surriscaldamento del dispositivo, nonché di una moltitudine di impostazioni che possono essere adattate alle preferenze dell’utente.

Migliore durata della batteria

Gli smartphone progettati per il gioco richiedono batterie particolarmente robuste per garantire che gli utenti non vengano interrotti durante il gioco dall’incapacità del loro dispositivo di funzionare correttamente. Avrai difficoltà a trovare un telefono da gioco che non abbia una batteria di grandi dimensioni, e anche se alcuni smartphone ordinari possono avere un’eccellente durata della batteria, non funzioneranno bene come i telefoni da gioco.Ti consigliamo di verificare che la capacità della batteria di qualsiasi smartphone da gioco che stai pensando di acquistare sia elevata, circa 4300 mAh o più come oppo reno6.

Prestazioni migliori

Rispetto ad altri dispositivi mobili, anche tablet, le prestazioni del tuo telefono da gioco lasceranno tutti gli altri nella polvere. Poiché ha una pletora di tecnologia di fascia alta e costosa, uno smartphone da gioco specializzato può giocare a giochi come PUBG e Crysis senza esplodere.

Ottima risoluzione dello schermo

Questo perché l’hardware all’interno del telefono è così eccezionale. Gli smartphone da gioco avranno più RAM di uno smartphone convenzionale, una potente unità di elaborazione centrale (CPU) e un’unità di elaborazione grafica (GPU) e impostazioni dello schermo attraenti. Poiché è disponibile più RAM, anche le tue app più basilari funzioneranno meglio di un normale telefono. Inoltre, i tempi di caricamento saranno notevolmente ridotti su tutta la linea, indipendentemente da ciò che stai facendo sul tuo telefono.

Il display su uno smartphone da gioco non ha eguali in nessun altro. La fluidità della tua esperienza di gioco può essere migliorata aumentando la frequenza di aggiornamento dello schermo, ovvero il numero di volte al secondo in cui un’immagine viene visualizzata sullo schermo.

La frequenza di aggiornamento di un telefono da gioco sarà spesso 90Hz o 120Hz, e più è alta, meglio è perché eviterà lo strappo dello schermo e ridurrà la quantità di ritardo visivo. Se hai intenzione di giocare a sparatutto altamente competitivi sul tuo telefono, vorrai essere sicuro che non ci siano ritardi visivi che potrebbero metterti in una posizione di svantaggio.

Conclusione

Nella tua ricerca del miglior smartphone da gioco, le cose che devi notare sono la durata della batteria, la risoluzione dello schermo, le funzionalità e le prestazioni dello smartphone. Esaminando questi aspetti di uno smartphone, non solo imparerai le basi dello smartphone, ma riuscirai anche a trovare il telefono da gioco giusto per te.