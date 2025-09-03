Myrta Merlino, chi è la bellissima figlia (e che lavoro fa)

Nel panorama televisivo italiano, Myrta Merlino si distingue non solo per la sua carriera giornalistica di successo.

Caterina Arcuri è nata nel 2001 dalla relazione tra Myrta Merlino e l’ex amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Cresciuta in una famiglia con due fratelli gemelli, Pietro e Giulio Tucci, nati nel 1997, Caterina ha scelto di vivere a Londra, dove si è laureata con lode in Scienze Politiche presso la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE). Non ha seguito le orme della madre nel giornalismo, preferendo intraprendere la carriera di consulente nel settore politico, un ambito che le permette di esprimere il proprio talento e la propria preparazione in contesti internazionali.

Il rapporto tra Myrta Merlino e Caterina Arcuri è caratterizzato da una profonda complicità e da un amore incondizionato. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, trasmissione che ha rinnovato profondamente dopo l’era di Barbara D’Urso, ha spesso sottolineato pubblicamente quanto la presenza della figlia sia stata fondamentale nei momenti di svolta della sua vita, come dichiarato durante un’intervista a Verissimo: “Lei ha capito che la mia vera paura era cambiare”.

Il legame speciale tra madre e figlia

In occasione del 23º compleanno di Caterina, il 5 giugno 2024, Myrta Merlino ha voluto esprimere pubblicamente il suo affetto con parole toccanti, ispirate alla canzone di Fabio Concato, Fiore di maggio: “Tu che sei nata dove c’è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole ce l’hai dentro il cuore, sole di primavera”. La giornalista ha poi aggiunto: “Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza, i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente, la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu per me sei casa ma anche avventura”.

Queste parole racchiudono perfettamente ciò che Caterina rappresenta per Myrta: non solo una figlia, ma un’amica speciale e una fonte di ispirazione. La conduttrice ha confidato che ha sempre sperato che la figlia diventasse le sue ali, che avesse il coraggio di osare e raggiungere traguardi più alti, superando anche le sue stesse paure.

In un mondo televisivo spesso caratterizzato da rivalità e pressioni, il legame tra Myrta Merlino e Caterina Arcuri emerge come un esempio di affetto autentico e reciproco sostegno. La giovane, pur avendo scelto una strada professionale diversa, è una presenza costante e fondamentale per la mamma, accompagnandola nelle sfide e nei successi della vita pubblica.

Questo rapporto è testimoniato da numerosi momenti condivisi pubblicamente e da dichiarazioni emozionanti che confermano un’intesa profonda, un rapporto fatto di rispetto, fiducia e amore, elementi che alimentano sia la crescita personale di Caterina che la forza professionale di Myrta Merlino.