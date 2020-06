Mutazione Coronavirus Covid-19: adesso è 10 volte più infettivo.

I ricercatori del “Scripps Research Institute” in Florida, negli Stati Uniti, hanno condotto uno studio che suggerisce che il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è mutato e adesso, che è più diffuso in America Latina, è 10 volte più infettivo.

La loro ricerca mostra che la mutazione colpisce le proteine ​​Spike, una struttura all’esterno del coronavirus che utilizza per entrare nelle cellule. Se i loro risultati sono confermati, sarebbe la prima volta che uno studio mostra che i cambiamenti osservati nel virus hanno cambiato la pandemia.

Il responsabile dello studio e virologo, Hyeryun Choe, ha affermato che questa mutazione è stata chiamata D614G, il che rende il coronavirus più stabile, facilitando l’ingresso nelle cellule.

I risultati dello studio saranno pubblicati su una piattaforma chiamata BioRxiv, tuttavia ciò non significa che il lavoro non sia stato rivisto da altri esperti del settore.

“Qualche volta a metà gennaio, c’è stato un cambiamento che ha permesso al virus di diventare più contagioso. Non significa che sia più letale; lo rende 10 volte più contagioso”.

– Hyeryun Choe, virologo e responsabile dello studio.

I ricercatori sottolineano che questa mutazione del coronavirus che causa Covid-19 potrebbe spiegare perché in America Latina e negli Stati Uniti ha lasciato così tante affezioni.

Casi Coronavirus in aumento in Florida

Ieri, i casi confermati di Covid-19 in Florida sono aumentati a 2581 nelle ultime 24 ore, il più grande aumento giornaliero dal 1° marzo. In effetti, è il terzo giorno consecutivo che i nuovi casi hanno segnato un record, poiché l’11 giugno erano 1688 e venerdì 902. La Florida è principalmente nella fase 2, quindi quasi tutte le attività sono ricominciate e sono consentite riunioni fino a 50 persone, anche se con restrizioni e misure come l’uso di maschere e il rispetto della distanza fisica. Il 13 giugno, gli Stati Uniti hanno registrato 115 mila 270 morti e 2 milioni 69 mila 207 casi positivi, secondo il conteggio della Johns Hopkins University.