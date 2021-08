Ultime Notizie » Calcio » Calcio, lutto: addio a Francesco Morini ex difensore della Juventus

Francesco Morini, ex difensore della Juventus, si è spento oggi 31 agosto 2021: era nato il 12 agosto 1944 a San Giuliano Terme. È morto all’età di 77 anni. Era una grande figura della storia della Juventus come difensore centrale e poi come allenatore nei vittoriosi anni ’80 del club. La Juventus in una nota:

“Francesco Morini (…) è stato per diversi anni più di un stopper bianconero, come allora si chiamavano i difensori centrali. Era l’elemento sicurezza, il giocatore straordinariamente affidabile e sempre presente ogni volta che il gioco cresceva di intensità”.

Francesco Morini, Dopo l’esordio in serie A con la Sampdoria nel 1964 passa in Bianconero dove milita dal 1969 al 1980 e giocando 372 partite: con la Juventus ha vinto 5 campionati italiani Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa. Successivamente è stato per una dozzina d’anni direttore sportivo del club, diventando uno dei pilastri della dirigenza del club di Boniperti dal 1981 al 1990, e completando il suo ricco palmares nei suoi uffici con la prima Coppa dei Campioni (ex nome della Champions League) della Juve, nel 1985; aggiungendo alla sua bacheca anche altri quattro scudetti, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe, Coppa Uefa e Supercoppa Europea.

Morini scherzava ricordando Dino Zoff: “Un grande portiere. Mi ha detto due parole in 4 anni, mi ha ammazzato i cromosomi dell’allegria”.

È stato nella drammatica finale contro il Liverpool allo stadio belga Heysel, dove 39 persone, principalmente tifosi bianconeri, sono state uccise dalle valanghe sugli spalti prima della partita causate dai tifosi inglesi. “Ci ha lasciato un pezzo di noi, grazie di tutto”, ha chiuso la Juventus.

SkySport ci ricorda che era soprannominato “Morgan”, come il pirata, “per il coraggio e l’ardore che dimostrava in area, ma anche per il modo in cui sapeva rubar palloni agli avversari. Duelli uno-contro-uno e marcature strette: giocava come stopper, completandosi alla perfezione con l’elegante Gaetano Scirea nella Juve degli Anni Settanta”.