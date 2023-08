Ultime Notizie » Funerali Sinéad O’Connor » Funerale di Sinéad O’Connor: omaggio commovente dei fan alla cantante irlandese

In un commovente addio alla cantante irlandese Sinead O’Connor, i fan si sono riuniti di fronte alla sua vecchia casa per rendere omaggio e cantare insieme il suo pezzo di successo “Nothing Compares 2 U“.

Sinéad O’Connor (56 anni) è stata commemorata martedì per aver portato felicità a molte persone in tutto il mondo ed è stata onorata dai fan commossi che si sono radunati nelle strade di Bray, nella piccola città costiera irlandese (a sud di Dublino) in cui si è stabilita. Mentre un carro funebre passava portando la bara della cantante al suo luogo di riposo finale, i fan hanno cantato “Nothing Compares 2 U“.

Il funerale di Sinéad

Il funerale, che ha coinvolto la famiglia e gli amici, ha riflesso la spiritualità di O’Connor e l’impatto che ha avuto sulla sua terra natale e sul mondo della musica. Alcune personalità di spicco, tra cui il primo ministro irlandese Leo Varadkar e il presidente Michael Higgins, hanno partecipato alla cerimonia, insieme a figure musicali come Bono degli U2 e Bob Geldof dei Boomtown Rats.

Sepoltura privata

La processione funebre verso il cimitero per una sepoltura privata ha riflettuto l’ampio impatto che la sua vita ha avuto sui fan, che sono stati commossi dalla sua voce talentuosa e dalla profondità emotiva delle sue canzoni, così come dalla sua vita travagliata. Centinaia di persone hanno fatto un pellegrinaggio alla sua vecchia casa a Bray, una piccola città costiera a sud di Dublino, dove O’Connor ha vissuto per 15 anni prima di trasferirsi a Londra.

I fan hanno cantato, pianto, lanciato fiori contro il carro funebre e messo le mani sul veicolo mentre si fermava davanti alla casa bianca della cantante. Hanno anche lasciato mazzi di fiori e omaggi scritti a mano su un muro di pietra esterno.

Un’artista talentuosa

Sinéad O’Connor era adorata per il suo talento e la sua bellezza, e per la voce che dava alle persone quando non potevano esprimere ciò che

stavano vivendo. Molti fan hanno trovato conforto e gioia attraverso la sua musica, e la sua morte ha colpito profondamente il popolo irlandese.

Durante il funerale, un vecchio autobus Volkswagen ha suonato a tutto volume alcune delle canzoni più famose di O’Connor, marciando davanti al carro funebre tra una folla di ammiratori. Il bus ha anche suonato “Natural Mystic” di Bob Marley, uno degli eroi di O’Connor, mentre il corteo si fermava davanti alla sua vecchia casa.

Sinéad O’Connor: cresciuta cattolica, convertita all’Islam

O’Connor, che è cresciuta cattolica ma si è convertita all’Islam negli ultimi anni, ha unito entrambe le fedi nel suo funerale. Un imam ha pronunciato un elogio che ha sottolineato come O’Connor abbia unito anime diverse attraverso la sua arte.

La morte di O’Connor è stata una tragedia

È stata trovata priva di sensi nella sua casa di Londra il 26 luglio e la polizia non ha rivelato la causa del decesso, sostenendo che non era sospetta. Durante il corteo funebre, i fan hanno lasciato messaggi scritti a mano e fiori davanti alla vecchia casa di O’Connor, ringraziandola per il suo contributo alla musica e alla loro vita.