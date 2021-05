Ultime Notizie » Coronavirus » Mortale infezione micotica tra sopravvissuti al Coronavirus in India

Il governo indiano ha esortato tutti gli stati a dichiarare l’epidemia di infezione fungina da mucormicosi e segnalare tutti i loro casi confermati e sospetti ai sensi dell’Epidemic Diseases Act. “Tutti i centri sanitari pubblici e privati ​​e le università mediche devono seguire le linee guida per l’individuazione, la diagnosi e la gestione della mucormicosi”, il canale NDTV cita la lettera del vice segretario del ministero della Salute indiano, Lav Agarwal, alle autorità locali.

In precedenza, l’infezione era classificata come malattia soggetta a denuncia a livello locale in tre stati: Haryana e Rajasthan, nel nord-ovest del paese, e Telangana, che si trova nell’India centrale. Le decisioni corrispondenti sono state adottate rispettivamente lo scorso sabato, questo mercoledì e questo giovedì. Inoltre, lo stato del Madhya Pradesh ha lanciato una massiccia campagna di endoscopia nasale come metodo di diagnosi precoce dell’infezione.

L’epidemia di mucormicosi si è sviluppata in India tra i sopravvissuti al Covid-19 dalla fine dell’anno scorso, quando è stata rilevata a Nuova Delhi. Da allora i casi sono stati segnalati in diversi stati del Paese. Il loro numero totale è sconosciuto data la mancanza di un registro nazionale, ma è nell’ordine delle migliaia.

Solo nel Maharashtra, 1.500 pazienti sono stati segnalati con l’infezione.

Pericolosa complicazione post-covid

La malattia, nota anche come infezione da “fungo nero”, di solito compare in pazienti con qualche tipo di immunodeficienza. È causato dall’esposizione alla muffa che si trova comunemente nel suolo, nel compost, nelle piante e nella frutta e verdura in decomposizione. Da parte loro, i medici indiani attualmente lo considerano una complicazione post-covid.

I sintomi della malattia

I sintomi della malattia includono dolore e arrossamento intorno agli occhi e al naso, mal di testa, febbre e tosse. Inoltre, può manifestarsi con difficoltà respiratorie, vomito sanguinante e persino uno stato mentale alterato. Per quanto riguarda le aree direttamente colpite, l’infezione può depositarsi nei seni o nei polmoni, dopo l’inalazione delle spore del fungo. Le persone più vulnerabili sono quelle che di recente hanno assunto molti farmaci o che hanno trascorso molto tempo in unità di terapia intensiva.

Tra i sopravvissuti al covid-19, la murcormicosi può in casi estremi comportare la perdita della mascella superiore e degli occhi. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, la mortalità per malattia è in media del 54%.