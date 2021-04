Ultime Notizie » bambini » COVID India: giovani colpiti dalla nuova variante “doppia mutante”

CORONAVIRUS INDIA – Preoccupa la situazione in India a causa della pandemia coronavirus. Ci sono medici che affermano che se le persone sotto i 45 anni sono particolarmente vulnerabili è perché vanno a lavorare e mangiano più spesso fuori casa, ma non ci sono dati che lo dimostrino. Forse è perché sono più inclini alla nuova variante Covid “doppia mutante” trovata nel 60% dei campioni di virus del Maharashtra, lo stato più colpito.

Il paese di 1,3 miliardi di persone è devastato da una nuova ondata coronavirus che ha causato un milione di infezioni in una settimana e le autorità sono sopraffatte. All’inizio dell’anno, l’India pensava di aver sconfitto la pandemia e lanciato una campagna di vaccinazione di massa. Maschere e distanze di sicurezza sono state messe da parte e le feste religiose e le manifestazioni elettorali si sono riempite di gente. Negli ospedali, però, i medici hanno cominciato ad avvertire dell’aumento dei casi e che sempre più giovani erano ammalati, una novità in una malattia che, fino ad allora, sembrava rappresentare un rischio soprattutto per gli anziani.

Bambini ricoverati in ospedale in India



In un paese in cui circa il 65% della popolazione ha meno di 35 anni, l’impatto del Covid-19 sui giovani è sempre più preoccupante. L’amministratore delegato di Nuova Delhi Arvind Kejriwal ha dichiarato che il 65% dei pazienti ha meno di 45 anni. L’agenzia di ricerca medica indiana non dispone di dati al riguardo, ma i medici delle principali città hanno confermato che stanno visitando sempre più giovani pazienti. “Stiamo anche vedendo bambini di età inferiore ai 12 e 15 anni che entrano con sintomi in questa seconda ondata.

L’anno scorso non c’erano praticamente bambini”, dice Khusrav Bajan, uno specialista del National Hospital PD Donna indù di Bombay e membro della task force Maharashtra Covid-19.

Nello stato del Gujarat, il pneumologo Amit Dave afferma che, nel caso dei giovani, il Covid-19 si stava manifestando in modo “più grave” nei polmoni, nei reni e nel cuore. Un ospedale del Gujarat ha attivato la prima ala pediatrica del Paese dedicata ai malati di coronavirus.

Prolungare la vaccinazione in India

“In tutto lo scorso anno non ho visto un aumento di casi significativo come quello che ho visto nell’ultima settimana”, dice l’editore Tanu Dogra, 28 anni, costretto a letto per una settimana a marzo dopo essere risultato positivo per Covid- 19. “Tutti sulla mia bacheca [Facebook], sul mio WhatsApp, inviano messaggi perché sono risultati positivi”, dice.

Nel frattempo, le autorità hanno imposto la detenzione nei fine settimana e il coprifuoco per fermare la diffusione del virus, ma gli operatori sanitari chiedono che la vaccinazione sia estesa a tutte le fasce di età, poiché ora è limitata a coloro che hanno più di 45 anni.

Situazione aggravata dal collasso degli ospedali

“Quando parlo con i miei colleghi nelle principali città dell’India, [mi dicono che] hanno molte chiamate da pazienti che cercano un letto”, Venkat Ramesh, specialista in malattie infettive presso l’ospedale Apollo di Hyderabad, nel sud.