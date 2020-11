Il portale di broker eToro è un sito web che permette agli investitori di poter svolgere una svariata serie di operazioni online e di tentare di incrementare il proprio profitto.

Ecco in cosa consiste questo sito web e le sue funzioni importanti.

Cosa offre eToro

Per quanto concerne l’offerta proposta da eToro, il broker permette di svolgere svariate operazioni in una serie di settori totalmente differenti tra di loro. Al primo posto ci sono gli asset su cui effettuare gli investimenti di trading, quindi è possibile scegliere tra le varie azioni delle compagnie quotate in Borsa, quali Facebook e altre note, così come sui materiali preziosi.

Occorre sottolineare anche come il sito permetta di accedere a funzioni come il forex, che consente di effettuare la compravendita delle copie di valute e tentare di incrementare il proprio profitto.

I prodotti proposti da eToro sono tutti certificati e sicuri, così come il loro valore viene aggiornato costantemente proprio per offrire agli investitori un dato importante sul quale basare le loro future strategie, evitando quindi che la confusione e l’inesattezza dei dati possa rendere le varie procedure totalmente errate.

Il sistema di formazione di eToro

Come funzione interessante, da sfruttare specialmente qualora si sia alle prime armi e si voglia tentare di sfruttare il mercato azionario per incrementare il proprio profitto, il sito di eToro propone un curato centro di formazione il quale rappresenta una sorta di scuola virtuale dedicata interamente a tutti coloro che intendono apprendere delle nozioni chiave per migliorare la loro attività di investimento sul web.

Ogni lezione proposta è curata sotto ogni aspetto proprio per garantire agli investitori la certezza di poter comprendere ogni tipo di informazione che riguarda appunto le varie operazioni che possono essere svolte.

Inoltre è possibile anche usufruire dei vari grafici che permettono di scoprire le variazioni dei diversi valori proposti da eToro. In questo modo si ha l’occasione di creare una strategia di investimento il cui obiettivo finale è quello di incrementare il potenziale guadagno ottenibile e limitare la massimo le perdite. Grazie a queste particolari funzioni si ha quindi la concreta possibilità di sfruttare nel migliore dei modi il servizio proposto da eToro.

La funzione di copy trading

Seppur non così innovativa, eToro propone una funzione interessante per tutti coloro che hanno intenzione di ottenere i loro primi profitti in maniera quasi sicura.

Questa prende il nome di copy trading e consiste nella possibilità di scegliere una delle operazioni di successo compiute da parte degli investitori esperti e replicarla per il proprio conto.

Per esempio se un cliente del sito è riuscito a ottenere un incremento del profitto grazie a un’operazione accuratamente studiata, un nuovo utente può decidere di effettuare la medesima procedura proprio per ottenere lo stesso esito.

Ovviamente ogni procedura è identificata da un fattore di rischio che viene reso noto nella schermata del trader esperto. Questo permette quindi di capire quali sono le potenziali problematiche che si possono riscontrare e allo stesso tempo il capitale e le tempistiche necessaria affinché il profitto possa essere conseguito, a patto che la medesima situazione si torni a presentare per quel valore preso in considerazione.

La funzione demo

Infine eToro permette agli iscritti di fare pratica sia sulle funzionalità del sito che per quanto riguarda i primi investimenti sfruttando la versione demo del conto. Questa è una simulazione, con denaro virtuale, della schermata degli investimenti che possono essere svolti e che permettono di capire come sarebbe andato un procedimento effettuato oppure di allenarsi in vista del primo investimento con denaro reale.

Etoro rappresenta quindi un broker online affidabile che permette agli investitori di prevenire lo svolgimento di operazioni che sono tutt’altro che ottimali, offrendo una serie di strumenti adeguati proprio per garantire a ogni investitore l’occasione di ottenere un profitto sfruttando il proprio capitale.