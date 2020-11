Fanno vedere Juventus-Ferencvaros in chiaro su Canale 5? E in streaming gratis su Mediaset Play? Oggi mercoledì 24 novembre 2020 alle ore 21:00 si gioca allo Stadium di Torino la quarta partita del Gruppo G della fase a gironi di Champions League edizione 2020-2021. La Juventus vincendo potrebbe già trovare il pass per gli ottavi di finale della massima competizione europea. All’andata era terminata con il risultato di 1-4 con doppiette di Morata e Dybala.

Dove vedere Juventus-Ferencvaros Streaming Live Diretta TV senza Rojadirecta.

Juventus-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non verrà mostrata in chiaro su Canale 5 come successo invece in occasione della sfida contro il Barcellona. E quindi nemmeno in live streaming gratis sul sito di MediasetPlay.

Juventus-Ferencvaros in video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

Le formazioni di Juventus-Ferencvaros che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

sky.it) per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smartphone, tablet e pc. Stream disponibile per Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. A pagamento per tutti con Now TV (link www.nowtv.it).

Possibile un turno di riposo per Morata: Dybala si candida per fare coppia con Cristiano Ronaldo in attacco. Con Demiral ko per guai muscolari, Alex Sandro potrebbe rientrare a sinistra (opzione Cuadrado) con Danilo centrale al fianco di De Ligt. A centrocampo McKennie potrebbe agire da esterno di destra (opzione Chiesa), con Bernardeschi sulla fascia opposta. Arthur e Bentancur favoriti su Rabiot in mediana.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Botka, Heister; Kharatin, Somalia; Uzuni, Isael, Tokmac Nguen; Boli. Allenatore Sergiy Rebrov.