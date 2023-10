Ultime Notizie » Friends » Buon viaggio Matthew Perry

“Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan“.

L’attore americano Matthew Perry, protagonista della serie “Friends“, è morto all’età di 54 anni, riferisce TMZ con riferimento a fonti della polizia.

L’attore è stato trovato morto nella vasca idromassaggio di casa sua e che sul posto non è stata trovata alcuna droga e non vi erano segni di morte violenta. Secondo le fonti, i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto a causa di un avvertimento di arresto cardiaco.

Intanto il Los Angeles Times pubblica, citando fonti della polizia, che le autorità si sono recate nell’abitazione intorno alle 16.

Gli informatori non hanno fornito dettagli sulla causa della morte, notano i media. L’incidente è stato trattato come un “salvataggio in acqua”, secondo una fonte della

Poco dopo, TMZ ha spiegato in dettaglio che Matthew Perry è arrivato a casa sabato mattina dopo un giro di pickleball di due ore e ha mandato il suo assistente a fare una commissione. Quando è tornato circa due ore dopo, ha scoperto il corpo dell’attore e ha chiamato i servizi di emergenza.

Matthew Perry ha raggiunto una grande popolarità interpretando Chandler Bing nella commedia di successo degli anni ’90 “Friends” durata dieci stagioni. L’attore ha ottenuto una nomination agli Emmy nel 2002 per questo ruolo.