L’antica religione dei Celti è in gran parte sconosciuta: le loro tradizioni furono trasmesse oralmente attraverso i Druidi e i loro dettagli andarono perduti con la loro scomparsa. Ma alcune si trasformarono e diedero origine a festività attuali come Halloween, che per molti versi si ispira a quella che fu una delle feste celtiche più importanti, Samhain.

Un festival per ogni stagione

Samhain era una delle quattro feste annuali che celebravano l’inizio delle stagioni, anche se queste non erano definite secondo gli equinozi e i solstizi ma secondo i cicli dell’agricoltura e del bestiame; e ognuno aveva un significato preciso.

Imbolc cadeva all’inizio di febbraio e celebrava l’inizio della primavera, non da un punto di vista astronomico ma associandolo alla fertilità, poiché era l’inizio della stagione della nascita degli animali.

cadeva all’inizio di febbraio e celebrava l’inizio della primavera, non da un punto di vista astronomico ma associandolo alla fertilità, poiché era l’inizio della stagione della nascita degli animali. Bealtaine o Beltane si svolgeva nel mese di maggio e celebrava l’inizio dell’estate, quando le greggi salivano ai pascoli più alti.

o si svolgeva nel mese di maggio e celebrava l’inizio dell’estate, quando le greggi salivano ai pascoli più alti. Lughnasa veniva celebrato in agosto e iniziava la stagione del raccolto.

veniva celebrato in agosto e iniziava la stagione del raccolto. Samhain si svolgeva all’inizio di novembre ed era sicuramente il più importante, poiché celebrava la fine della stagione del raccolto, nonché la discesa delle greggi ai pascoli invernali.

Samhain e la barriera soprannaturale

In tutte queste occasioni, ma soprattutto durante Samhain, si riteneva che la barriera che separava il mondo umano da quello soprannaturale fosse sfumata, e gli abitanti dell’uno o dell’altro potessero mescolarsi.

Da un lato, in quei periodi dell’anno gli spiriti dei parenti defunti ritornavano nella casa, per cui venivano accolti bene: si credeva che se si fossero sentiti ben accolti avrebbero protetto la famiglia e i loro greggi, mentre se si fossero dimenticati o trattati con scortesia potevano trasformarsi in spiriti vendicativi che causavano sventure.

Per questo motivo è stato preparato per loro un posto attorno al tavolo della festa con offerte di cibi e bevande perché si sentissero i benvenuti. Venivano accesi anche falò e si svolgevano gare in loro onore.

L’origine del dolcetto o scherzetto a Samhain

Ma non solo i parenti defunti sono entrati nel mondo dei vivi. Anche gli spiriti della natura si avvicinarono al mondo umano, fuggendo dai campi desolati dell’inverno. Era importante guadagnarsi il favore di questi spiriti e cercare di non inimicarsi, affinché non causassero disgrazie e soprattutto affinché non prendessero per sé animali domestici: se morivano durante l’inverno, si poteva pensare che ciò era stata opera di detti spiriti affamati.

Nasce così l’attuale “dolcetto o scherzetto”, l’usanza di travestirsi e di andare di casa in casa a chiedere dolci, che avrebbe origine nelle offerte di cibi e bevande che le persone lasciavano agli spiriti sulle porte delle proprie case.