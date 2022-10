Ultime Notizie » Consigli Halloween » WhatsApp: Trucco per attivare la Modalità Halloween

Oggi ti spieghiamo come personalizzare il tuo WhatsApp con la “Modalità Halloween”. WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più popolari, in Italia è in testa alla lista dei social network più popolari e in altri paesi dell’Europa è tra i cinque più utilizzati. Tra le tante altre cose, WhatsApp si è distinta per essere un’applicazione innovativa che implementa costantemente funzionalità e strumenti interessanti per rendere l’esperienza dell’utente più pratica, veloce, semplice e sicura.

Attraverso questa applicazione è possibile scambiare messaggi di testo, video, file, foto, effettuare chiamate e videochiamate, tra molte altre funzioni. Oltre a questo, è possibile personalizzare quella che è probabilmente la tua applicazione di messaggistica preferita con un design che allude alla celebrazione di Halloween, ossia la festa della vigilia di Ognissanti, delle zucche, delle maschere e dell’espressione “Dolcetto o Scherzetto”.

Mettere il tuo WhatsApp in modalità Halloween sarà molto semplice, ma devi conoscere due domande molto importanti prima di avventurarti a decorare la tua applicazione alludendo alle imminenti celebrazioni (la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre). In primo luogo, dovresti sapere che questo è disponibile solo per gli utenti Android, quindi tutte le persone che hanno un telefono cellulare con sistema operativo iOS non saranno in grado di farlo.

D’altra parte, è necessario sapere che per mettere in pratica questo trucco dovrai scaricare un’applicazione aggiuntiva sul tuo cellulare, anche se è possibile che alcune persone ce l’abbiano già, per altri non sarà così. Ma non preoccuparti, l’applicazione è sicura e gratuita.

Una volta che conosci queste specifiche, ora ti diremo passo dopo passo per attivare la modalità Halloween in WhatsApp.

Il trucco per attivare la “Modalità Halloween” in WhatsApp

Continua a leggere qui di seguito.

Per attivare la “Modalità Halloween” e personalizzare l’icona di WhatsApp in modo che sia allusivo alle festività di Halloween o dell’espressione “Dolcetto o Scherzetto”, devi solo seguire questi passaggi: