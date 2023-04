Ultime Notizie » Diretta Streaming » Maratona Boston 2023 Streaming Live, dove vederla

La maratona di Boston è uno degli eventi più popolari e iconici del circuito mondiale. Il suo percorso di 42.195 metri si è evoluto nel corso degli anni e si è guadagnato la reputazione di essere impegnativo ed emotivamente gratificante. Il tour inizia a Hopkinton, una cittadina del Massachusetts, a circa 40 chilometri dal centro di Boston. I corridori scendono gradualmente verso la città di Ashland per le prime 4 miglia. Il percorso prosegue poi su un tratto pianeggiante fino a 16 km a Wellesley, dove i corridori vengono accolti da una folla festante.

Da quel momento in poi, il percorso della maratona di Boston diventa più difficile. I maratoneti si fanno strada in salita attraverso le colline di Newton, a partire da Heartbreak Hill al chilometro 20. Fortunatamente, una volta che i corridori superano le colline, il percorso diventa meno impegnativo e scende verso il centro di Boston, tagliando il traguardo su Boylston Street, in davanti alla Biblioteca Comunale.

Ciò che rende così iconico questo percorso da punto a punto quasi rettilineo è la sfida che comporta. I corridori spesso si preparano appositamente per le colline e per il tempo imprevedibile che può variare.

Il terreno aspro e i continui cambi di quota richiedono una grande resistenza da parte dei corridori.

Inoltre, il percorso della maratona di Boston è noto per la sua fenomenale atmosfera di festa. In breve, il percorso della maratona di Boston è una miscela unica di sfida fisica e supporto emotivo. I corridori affrontano e superano le sfide e l’energia delle persone che accompagnano i maratoneti in un’atmosfera festosa forniscono una grande motivazione per raggiungere il traguardo.

Dove vedere la Maratona di Boston 2023 streaming e tv

La 127ma edizione della Maratona di Boston in programma oggi pomeriggio 17 aprile, il “Patriot’s Day”, sarà visibile in diretta tv e streaming tramite i canali Eurosport. Diretta che comincerà alle ore 15:30 su Eurosport 2, ed in streaming sul canale dedicato della piattaforma Discovery +.