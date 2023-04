Ultime Notizie » Eliud Kipchoge » Evans Chebet ripete il trionfo alla Maratona di Boston 2023

Il campione di maratona Eliud Kipchoge, considerato il miglior maratoneta della storia, ha subito una sconfitta alla Maratona di Boston 2023, arrivando sesto con il peggior tempo delle 18 maratone che ha corso fino ad oggi. Il vincitore è stato il keniano 34enne Evans Chebet in 2h 5m 54s, che ha vinto anche la maratona di New York l’anno scorso. I successivi sul podio del 2023 sono stati Gabriel Geay (Tanzania) in 02:06:04 e Benson Kipruto (Kenya) in 02:06:06.

Nella categoria femminile, la keniana 33enne Hellen Obiri ha vinto la gara.

Il suo tempo è stato di 02:21:38 battendo Amane Beriso (Etiopia, 02:21:50) e Lonah Salpeter (Kenya, 02:21:57).

Nella prova su sedia a rotelle, lo svizzero Marcel Hug si è classificato primo e ha vinto anche un premio extra di 50mila dollari per aver realizzato il record della maratona visto che ha chiuso con il tempo di 01:17:06. Dopo di lui sono arrivati ​​Daniel Romanchuk (01:27:45) e Jetze Plat (01:28:35).

Infine, per quanto riguarda la categoria carrozzina femminile, Susannah Scaroni è risultata vincitrice dopo aver tagliato il traguardo in 01:41:45. Il podio è stato completato da Madison De Rozario (01:46:55) e Wakako Tsuchida (01:47:04).