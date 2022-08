Ultime Notizie » Asciugatrice » La lavatrice del futuro: due cestini per lavare e asciugare contemporaneamente

La tecnologia ha il compito di semplificarci la vita occupandoci dei problemi quotidiani che potremmo avere e cercando di risolverli o almeno renderli più confortevoli. Lo stesso sta accadendo con una nuova lavatrice e asciugatrice intelligente a due cestelli che renderà l’intero processo più efficiente.

Xiaomi ha presentato tramite il suo brand Mijia la nuova lavatrice e asciugatrice smart Xiaomi Mijia Partition, in grado di lavare due carichi contemporaneamente. Un semplice cambiamento, ma con più possibilità di quanto pensassi.

Lavatrice e asciugatrice smart Xiaomi Mijia Partition

Questa doppia lavatrice è dotata di due tamburi per un carico totale di 15 kg. Quello superiore, più piccolo, può caricare fino a 5 kg di capi, mentre quello inferiore è più grande e avrà una capacità di 10 kg in lavaggio e fino a 7 kg in asciugatura.

La destinazione d’uso di questa lavatrice è che non c’è bisogno di mettere lavatrici separate per non mescolare diversi tipi di vestiti. Il tamburo superiore è specializzato per capi delicati, come vestiti per neonati o biancheria intima, mentre quello inferiore può nichelare capi più generici.

I due cilindri sono azionati da doppi motori ad azionamento diretto con un basso livello di rumorosità fino a 48 dB, un livello equivalente a una conversazione, quindi sono abbastanza silenziosi.

Inoltre, la lavatrice fornisce un processo di quintipla purificazione, con pastorizzazione più sterilizzazione UV e argento, fornendo un tasso di sterilizzazione del 99,99%.

Puoi pulire il prodotto con un ciclo autopulente ad alta temperatura di 95°C e la porta è dotata di una guarnizione antibatterica.

Questa lavatrice e asciugatrice smart è ora disponibile al prezzo di 4.999 yuan (circa 720 euro). Come spesso accade per molte delle invenzioni di Xiaomi, al momento non ci sono prove che farà il salto dalla Cina verso i territori occidentali.

Senza dubbio, è un passo avanti avere una casa intelligente in ciascuno dei dispositivi di pulizia della casa, seguendo la tendenza che gli aspirapolvere intelligenti e i robot lavapavimenti hanno già iniziato da anni.

Controllo tramite app

La lavatrice include un pannello touch nascosto nel coperchio del cestello superiore, sul quale è possibile selezionare le diverse tipologie di programmi possibili.

Tuttavia, come di consueto, include anche il controllo tramite l’app Mijia, come nel resto dei dispositivi di questo sub-brand specializzato in gadget per le case intelligenti.

Tra alcune delle sue funzioni intelligenti, di cui potrai conoscere le metriche dal tuo telefonino, la macchina può pesare i tuoi vestiti ed erogare la giusta quantità di detersivo e altri prodotti come l’ammorbidente che hai caricato nella macchina. La lavatrice ha molte impostazioni di lavaggio, tra cui un lavaggio rapido di 15 minuti e cicli di asciugatura intelligenti.