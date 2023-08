Ultime Notizie » cannucce di carta » Cannucce di Carta “Ecologiche” contengono Sostanze Chimiche Tossiche, secondo uno Studio

Le cannucce di carta contengono sostanze chimiche potenzialmente tossiche

Le cannucce di carta considerate “ecologiche” perché non sono fatte di plastica contengono sostanze chimiche persistenti e potenzialmente tossiche, secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Food Additives and Contaminants”.

Studio evidenzia la presenza di sostanze chimiche pericolose

Nella prima analisi di questo tipo condotta in Europa e solo la seconda al mondo, i ricercatori belgi hanno analizzato 39 marche di cannucce alla ricerca di un gruppo di sostanze chimiche sintetiche conosciute come sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS).

PFAS trovati nella maggior parte delle cannucce analizzate

Lo studio ha trovato PFAS nella maggior parte delle cannucce analizzate, soprattutto quelle di carta e bambù.

Sostanze chimiche persistenti e dannose

I PFAS vengono utilizzati per la produzione di prodotti comuni, dalla moda all’abbigliamento da esterno, alle pentole antiaderenti, resistenti all’acqua, al calore e alle macchie. Tuttavia, sono potenzialmente dannosi per le persone, la fauna e l’ambiente.

Sono stati associati a una serie di problemi di salute, come una risposta ridotta ai vaccini, un peso alla nascita inferiore, malattie tiroidee, aumento dei livelli di colesterolo, danni al fegato, cancro ai reni e cancro ai testicoli.

“Le cannucce fatte con materiali vegetali, come carta e bambù, sono spesso pubblicizzate come più sostenibili ed ecologiche rispetto a quelle di plastica”, afferma il dottor Thimo Groffen, ricercatore ambientale presso l’Università di Anversa (Belgio), che ha partecipato a questo studio. “Tuttavia, la presenza di PFAS in queste cannucce significa che ciò non è necessariamente vero”, aggiunge.

Un numero crescente di paesi ha vietato la vendita di prodotti monouso in plastica, comprese le cannucce per bere, e le versioni di origine vegetale sono diventate alternative popolari. Le cannucce, principalmente ottenute in negozi, supermercati e ristoranti fast food, sono state sottoposte a due round di test per la rilevazione di PFAS. La maggior parte dei marchi (27/39, 69%) conteneva PFAS, con un totale di 18 PFAS diversi rilevati.

Le cannucce di carta erano le più inclini a contenere PFAS, con sostanze chimiche rilevate in 18/20 (90%) dei marchi analizzati.

Sono stati rilevati anche PFAS in 4/5 (80%) dei marchi di cannucce di bambù, 3/4 (75%) dei marchi di cannucce di plastica e 2/5 (40%) dei marchi di cannucce di vetro. Non ne sono stati rilevati in nessuno dei cinque tipi di cannucce in acciaio analizzate.

Il PFAS più comunemente trovato, l’acido perfluorottanoico (PFOA), è vietato in tutto il mondo dal 2020. Sono stati rilevati anche acido trifluoroacetico (TFA) e acido trifluorometanosulfonico (TFMS), PFAS a “catena ultracorta” molto solubili in acqua, quindi potrebbero filtrarsi dalle cannucce alle bevande.

Le concentrazioni di PFAS erano basse e, considerando che la maggior parte delle persone utilizza le cannucce solo occasionalmente, rappresentano un rischio limitato per la salute umana. Tuttavia, i PFAS possono rimanere nel corpo per molti anni e le concentrazioni possono aumentare nel tempo.

“Piccole quantità di PFAS, sebbene non siano dannose di per sé, possono aggiungersi al carico chimico già presente nell’organismo”, avverte Groffen.

Non si sa se i PFAS siano stati aggiunti alle cannucce dai produttori per renderle impermeabili o se siano il risultato di una contaminazione. Tra le possibili fonti di contaminazione ci sono il terreno in cui sono state coltivate le materie vegetali e l’acqua utilizzata nel processo di produzione.

Tuttavia, la presenza delle sostanze chimiche in quasi tutti i marchi di cannucce di carta significa che è probabile che in alcuni casi siano state utilizzate come rivestimento idrorepellente, affermano i ricercatori.

Groffen conclude che “la presenza di PFAS nelle cannucce di carta e bambù dimostra che non sono necessariamente biodegradabili. Non abbiamo rilevato PFAS in nessuna delle cannucce in acciaio inossidabile, quindi consiglierei ai consumatori di utilizzare questo tipo di cannucce o semplicemente di evitarle”.