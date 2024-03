Ultime Notizie » Liverpool Atalanta » Milan-Roma e Liverpool-Atalanta ai quarti di finale di Europa League

Sorteggio difficile per le tre squadre italiane ancora in gioco nei quarti di finale della Europa League. Il sorteggio di Nyon ha assegnato il derby italiano tra Milan e Roma, mentre l’Atalanta è stata abbinata al Liverpool, considerato il favorito per la vittoria finale. Chi supererà il turno tra rossoneri e giallorossi dovrà poi affrontare la vincente tra Bayer Leverskusen e West Ham. Se l’Atalanta dovesse superare il Liverpool, in semifinale si troverebbe di fronte Benfica o Marsiglia. Le partite di andata si giocheranno l’11 aprile, mentre i ritorni si disputeranno il 18 aprile.

Milan-Roma in numeri

Milan e Roma si affrontano per la prima volta in Europa League.

Curiosità su Liverpool-Atalanta

Il Milan ha avuto successo contro squadre italiane in passato, mentre la Roma è stata eliminata nelle due precedenti sfide contro formazioni italiane. Entrambe le squadre hanno superato i quarti di finale nelle ultime edizioni, ma hanno avuto risultati altalenanti in passato. Questo sarà un incontro storico per entrambe le squadre.

L’Atalanta e il Liverpool si sono affrontati due volte in Champions League la scorsa stagione, con la Dea che ha subito una pesante sconfitta all’andata ma ha vinto a Liverpool al ritorno. Si tratta della peggior sconfitta europea dell’Atalanta. La squadra bergamasca non ha mai incontrato squadre inglesi negli scontri diretti. Il Liverpool ha ottenuto la qualificazione nelle ultime sfide contro squadre italiane. In questa stagione, il Liverpool è la squadra con il maggior numero di gol segnati nelle competizioni UEFA.