Quando si deve acquistare un regalo per celebrare un’occasione, il mondo del design offre sempre tantissime proposte valide spesso invece sottovalutate. Si tratta infatti di oggetti poco convenzionali che però proprio per la loro originalità sono in grado di sorprendere chi li riceve. Ecco allora alcune categorie di oggetti di design che potrebbero adattarsi a celebrare matrimoni, compleanni e festività.

Regali di design per la cucina

Anche gli utensili per la cucina possono essere poco convenzionali e rappresentare le idee geniali dei designer. Le proposte sul mercato infatti toccano molte delle categorie di prodotto presenti in una cucina. Le caraffe ad esempio possono assumere delle forme che ricordano gli utensili antichi, dei motivi a pieghe sulla superficie o a forma di pipa, il tutto declinato in diverse tonalità di colore e materiali. La bellezza di questi oggetti poi li rende anche multiuso e potrebbero essere utilizzati persino come vasi da esporre al centro della tavola o su un mobile. Interessante è poi il mondo delle porcellane da portata: piatti, tazzine e bicchieri infatti vengono decorati con motivi riconducibili a case di design note come Seletti oppure a brand di moda come Missoni. Altro discorso a parte invece va fatto per le stoviglie. In questo caso a rendere speciali questi oggetti sono gli intarsi e i materiali che svincolano una posata dal suo aspetto classico. La vera sfida per i designer, nel caso degli oggetti da cucina, è quella di trasporre un’idea originale su un oggetto che però deve essere anche funzionale per essere utilizzato. Su questo filone ampio spazio trovano anche le boule da portata spesso strutturate per essere impilate e mantenere anche sotto controllo lo spazio nella credenza. Tutti questi oggetti non essendo connotati da decorazioni a tema possono quindi diventare un’idea regalo di design per celebrare qualsiasi ricorrenza.

Oggetti di design per decorare la casa

Tante le opzioni di design che riguardano anche la decorazione per la casa. I più apprezzati sono sicuramente i piccoli mobili e i soprammobili. Alcuni esempi sono dei mobiletti componibili con cassetti impilabili oppure tavolini dalle forme divertenti come nuvole o che ricordano la forma delle pietre naturali.

Anche per quanto riguarda i materiali si spazia dal legno, al metallo oppure alla combinazione di pietra e vetro oppure di plastica e metalli. Se invece si vuole puntare sulla decorazione della casa ampio spazio trovano le sculture e l’illuminazione. È il caso ad esempio delle statue in resina. Questi oggetti sono versatili perché offrono una varietà di soggetti numerosissima. In base all’arredamento della casa della persona per cui avete pensato il regalo, ci sarà sicuramente un soggetto che possa adattarsi ai suoi gusti e all’ambiente in cui verrà esposto. Alcuni soggetti divertenti sono dei cactus, degli animali rappresentati in maniera stilizzata oppure frutta e fiori presentati in forme molto grandi diventando protagonisti una volta esposti in un ambiente. Vasta scelta anche tra le lampade. In questo caso, un oggetto che dovrebbe essere puramente funzionale assume delle forme inusuali per arredare con originalità una stanza. Si va dalle lampade da tavolo a forma di germoglio a quelle a forma di fantasmino oppure che ricordano le lanterne cinesi. Si continua poi con le candele. Sì, perché anche questo oggetto può avere connotazioni che contribuiscono a decorare un ambiente oltre che a profumarlo. Anche la fragranza poi è un dettaglio da non sottovalutare in una casa. Un profumo unico infatti rimane impresso nella mente di chi ci entra trasmettendo una sensazione di benessere. Per le candele infatti la ricercatezza non sarà solo quella del recipiente in cui sono inserite ma anche nella combinazione delle essenze che compongono la candela. Il mondo dei regali di design quindi riserva numerose proposte adatte a tutte le occasioni che meritano di essere celebrate con un pensiero speciale. Ogni ambiente della casa può essere arricchito con un oggetto pensato nella sua unicità dai designer. Ogni categoria di prodotto fornisce infatti numerosi spunti per festeggiare le ricorrenze della vita, festività, matrimoni e compleanni.