Ultime Notizie » Come vedere Milan PSG Streaming » MILAN PSG Streaming Gratis in chiaro con la Diretta su Canale 5

Champions League: dove vedere Milan-PSG streaming e diretta tv. Ultima possibilità per il Milan di Pioli che si prepara per la sfida contro il PSG per vincere e quindi migliorare la propria posizione in classifica. Il Milan ha perso tre delle ultime quattro partite e deve fare il massimo per qualificarsi agli ottavi di finale. Il PSG è attualmente al primo posto del gruppo e ha vinto sia contro il Milan che contro il Borussia Dortmund, ma ha perso contro il Newcastle. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere Milan-PSG streaming gratis e diretta tv (in chiaro).

Probabili formazioni Milan-PSG

Pioli ha recuperato Theo Hernandez e Pulisic: saranno in campo dal 1′. Verso un ritorno da titolare anche Loftus-Cheek e quindi del 4-3-3. Ce la fa pure Krunic, ma al suo posto dovrebbe partire titolare Musah. Out Kjaer, assente nella rifinitura. Vitinha e Lee Kang-in si giocano una maglia da titolare a centrocampo. Davanti Ramos ancora in vantaggio su Kolo Muani. Non convocato Asensio.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Nsiala-Makengo, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Marquinhos, L. Hernandez; Ugarte, Zaire-Emery; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha. Allenatore Luis Enrique. A disposizione in panchina: Letellier, Tenas, Mukiele, Fabian Ruiz, Lee Kang-In, Soler, Goncalo Ramos, Barcola.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

Dove vedere Milan-PSG in tv e streaming gratis in chiaro



Milan-PSG si gioca oggi martedì 7 novembre 2023 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro) e sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252). Sarà possibile seguire la partita in streaming su Mediaset Infinity, NOW o Sky Go (gratis per gli abbonati). Telecronaca Sky di Milan-PSG affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani, su Mediaset i telecronisti saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin.