Attacco di orche nello stretto di Gibilterra: yacht affonda dopo 45 minuti di assalto

Lo yacht Grazie Mamma, di proprietà della compagnia di crociere polacca Morskie Mile, è affondato la scorsa settimana dopo essere stato brutalmente attaccato da un gruppo di orche per circa 45 minuti al largo delle coste del Marocco, nello stretto di Gibilterra.

Le orche hanno colpito ripetutamente il timone dello yacht, causando danni significativi e permettendo all’acqua di entrare nella barca. Sebbene abbia ricevuto aiuto dalla Marina marocchina e sia stato rimorchiato in salvo in tempo, lo yacht ha finito per affondare entrando nel porto di Tangeri Med in Marocco.

Questo attacco di orche è l’ultimo esempio dei comportamenti sconcertanti che le orche hanno mostrato negli ultimi anni.

Il branco di orche guidato da Gladis Blanca

Dall’estate del 2020, le orche attaccano regolarmente le barche nello stretto di Gibilterra, situato tra le coste della Spagna e del Marocco. Fino allo scorso giugno le interazioni con i cetacei erano già state più di 50, mentre dal 2020 al 2022 sono state almeno mezzo migliaio, di cui tre imbarcazioni sono finite affondate.

Si crede che gli attacchi siano stati iniziati da un branco di orche guidate da una famiglia, che gli scienziati chiamano Gladis Blanca. Gli investigatori sospettano che la matriarca probabilmente sia rimasta traumatizzata da un possibile impatto con una imbarcazione, dopo il quale ha inziato la reazione.

Il comportamento insolito si estende tra loro, poiché questi animali hanno la capacità di trasmettere conoscenze per via orale, perfezionando con il tempo le loro tecniche di attacco per massimizzare i danni.

Gli attacchi alle imbarcazioni non sono l’unico comportamento insolito appreso dalle orche che hanno richiamato l’attenzione dei scienziati negli ultimi anni. Dal 2017, una coppia di orche, conosciute come Puerto ed Estribor, ha ucciso decine di squali bianchi in Sud Africa. A quanto pare, questo comportamento potrebbe anche essere esteso, in quanto il mese scorso è stato documentato un attacco simile in Australia.