Milan-Pro Sesto streaming e diretta tv con le due formazioni pronte a scendere sul campo di Milanello alle ore 17 di oggi sabato 17 luglio 2021. Prima partita stagionale per il Milan di Stefano Pioli. L’amichevole Milan-Pro Sesto segna l’inizio della nuova stagione rossonera 2021-2022, quella del grande ritorno in Champions League dopo otto anni di assenza. I rossoneri affrontano a porte chiuse la formazione della Pro Sesto, quest’anno 17esima nel girone A di Serie C. Andiamo a scoprire dove vedere Milan-Pro Sesto streaming e diretta tv.

Dove vedere Milan-Pro Sesto streaming e diretta tv



La partita di calcio Milan-Pro Sesto in diretta tv grazie Milan Tv, l’emittente ufficiale del club rossonero disponibile su DAZN, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 17:00 italiane di oggi sabato 17 lugio 2021.

La partita non viene trasmessa in chiaro. Milan Tv è disponibile anche su Sky al canale 230 del satellite.

Milan-Pro Sesto probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. Allenatore Pioli.

PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. Allenatore Filippini.

Come vedere Milan-Pro Sesto streaming gratis alternativa Rojadirecta



Le alternative per vedere il match Milan-Pro Sesto online è disponible sul canale YouTube del Milan e sull’app ufficiale del club rossonero. Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).