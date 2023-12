Ultime Notizie » Come vedere Newcastle Milan Streaming » Newcastle-Milan Streaming Gratis, come vedere Diretta TV Oggi su Amazon Prime Video

Dove vedere Newcastle-Milan Streaming Gratis: le due formazioni si affrontano oggi mercoledì 13 dicembre 2023 alle ore 21 italiane. Il Milan ha bisogno di un miracolo per passare agli ottavi di finale della Champions League. Devono battere il Newcastle e sperare che il Borussia Dortmund (già qualificato) batta il PSG.

Il Newcastle, che è in vantaggio negli scontri diretti contro il Psg, può passare al prossimo turno anche pareggiando con il Milan. Nel match di andata al Meazza, è finita 0-0. Stefano Pioli può contare su Leao, rientrato dall’infortunio. Il Milan ha vinto solo una volta in trasferta contro squadre inglesi nelle competizioni europee. Il Newcastle potrebbe schierare Karius in porta. Di seguito le informazioni per vedere la partita Newcastle-Milan in video streaming gratis e diretta live tv.

Newcastle-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Newcastle sarà senza Sandro Tonali e avrà un tridente d’attacco composto da Wilson, Almiron e Gordon. La porta sarà affidata a uno tra Dubravka e Karius, visto che Pope non sarà disponibile. Il Milan recupera Rafa Leao, che giocherà dall’inizio, e conferma Theo Hernandez come difensore centrale, con Florenzi sulla fascia sinistra.

⚽ Le probabili formazioni di Newcastle-Milan

NEWCASTLE (4-3-3): Dúbravka; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe. A disposizione in panchina: Gillespie, Karius, Dummett, Hall, Huntley, Krafth, Miley, Ndiweni, Parkinson, Rirchie, Wilson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Reijnders, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Nava, Bartesaghi, Adli, Pobega, Krunic, Chaka, Traoré, Chukwueze, Okafor, Jovic.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

Dove vedere Newcastle-Milan in TV

Newcastle-Milan diretta in esclusiva dallo stadio municipale Anoeta (noto anche come Reale Arena per motivi di sponsorizzazione), sito nella città di San Sebastian, su Prime Video con

Newcastle-Milan Streaming Gratis

commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico dell’ex Milan Massimo Ambrosini.

Newcastle-Milan streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile con abbonamento annuali o mensili. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Se hai dato disdetta ricorda che la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Newcastle-Milan in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita Newcastle-Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.