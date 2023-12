Ultime Notizie » Milan » Champions: il Milan vince al St James’ Park (1-2) e si prende l’Europa League

CHAMPIONS LEAGUE – Il Milan vince in casa del Newcastle (davanti a 52037 spettatori) nell’ultima giornata della fase a giorni di Champions League, ribaltando il risultato, da 1-0 a 1-2, senza riuscire però a centrare gli ottavi di finale in quanto il PSG ha pareggiato in casa della prima in classifica, il Borussia Dortmund (1-1). In realtà rossoneri e francesi finiscono con 8 punti entrambi ma la squadra di Parigi ha la meglio in funzione della miglior differenza reti.

Al 33′ bel tiro dal limite di Joelinton (Newcastle) che insacca nel sette di sinistra. L’assist è di Lewis Miley. Al 59′ Olivier Giroud consegna il pallone a Christian Pulisic che da due passi spara in rete rasoetrra lasciando sul posto l’incolpevole portiere. All’80esimo Rafael Leao spreca una buona occasione: tentato il tiro da media distanza ma il pallone finisce sul palo di sinistra! Qualche centimetro più a destra e sarebbe stato uno splendido gol.

All’83’ la mossa vincente del tecnico Pioli, una doppia sostituzione: Olivier Giroud rimpiazzato da Noah Okafor e Samuel Chukwueze entra al posto di Yunus Musah. Sarà proprio Chukwueze un minuto più tardi a segnare il gol della vittoria: uno-due tra Noah Okafor e Samuel Chukwueze, con quest’ultimo che chiude il triangolo calciando magnificamente in rete sulla sinistra. Al 94° Fikayo Tomori aggancia un bel passaggio in area e calcia: il pallone supera il portiere ma viene deviato sul palo di sinistra. La partita finisce un minuto più tardi. Il Milan è in Europa League.

Ecco la classifica finale del Gruppo F di UEFA Champions League: